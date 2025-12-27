Meni je on šećer, ima s*ksi boju glasa! Nikola Janković oborio dame s nogu, da li je ovo najbolji frajer PINKOVIH ZVEZDA (VIDEO)

Komplimenti pljušte.

Naredni takmičar koji se večeras predstavio bio je Nikola Janković koji je otpevao pesmu Tropiko benda "Sve moje zore". Njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Pesma "R’n’R za kućni savet" Riblje čorbe, bila je drugi Nikolin izbor, a za svoje izvođenje dobio je tri "Da", dok je samo jedno "Ne" dobio od Bosanca.

- Prva pesma, u strofi nerazumljivo, bojažljivo, nedefinisano, kad si počeo u refrenu skraćivao si krajeve, moraš da poradiš sa mentorkom oko opuštanja vokala. Strofa i dva refrena u drugoj pesmi si bio nizak, falš, grozno. Sve druge elemente imaš. Ako ne možeš da izdržiš da igraš, stani malo, otpevaj dobro i proći ćeš - rekao je Bosanac.

- Pokazivala sam ti da odmakneš mikrofon, zato je bilo nerazumljivo, dao si i više nego što možeš, vraćam kredit mentorki jer sam zbog nje glasala za tebe - rekla je Zorica.

- Komercijalan si, imaš lepu boju glasa, imaš taj pesak u glasu, jako lepo izgledaš, imaš tu energiju i odabrao si pesme koje možeš da izneseš. Nije to bilo savršeno, mogli bi da ti nađemo tu svašta, ali zaboga drugi je krug, ovo je bilo dovoljno i da Bosanac je realno postupio, ovo je realan broj glasova, ti zaslužuješ da ideš u sledeći krug - rekla je Viki.

- Ovo je realno tri da, četiri bi bilo previše, meni se sviđa odabir pesama, druga me je iznenadila, baš je realno ovo - rekao je Desingerica.

- Dobar si dasa, stvarno si dobar frajer, ja kao žena, kao prosečan slušalac, da nisam u ovom poslu, kad bih te videla na TV-u ja bih pojačala, imaš energiju, imaš divnu, s*ksi boju glasa, kao žensko bih uvek dala ovakvom kandidatu glas, meni on šećer - rekla je Jelena.

Autor: R.L.