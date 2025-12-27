Da li si nekad probala krkana? Desingerica i Bosanac udruženi RAZAPELI Karleušu: Lažeš, probala si sve što možeš (VIDEO)

Nije mogla da se opravda.

Nakon što je njen kandidat Nikola Janković završio svoj nastup, mentorka Jelena Karleuša nahvalila ga je kao nikog.

- Dobar si dasa, stvarno si dobar frajer, ja kao žena, kao prosečan slušalac, da nisam u ovom poslu, kad bih te videla na TV-u ja bih pojačala, imaš energiju, imaš divnu, s*ksi boju glasa, kao žensko bih uvek dala ovakvom kandidatu glas, meni on šećer. Zašto da bude krkan - rekla je Jelena.

- Ne znaš ti šta je krkan, je l' si probala krkana - pitao je Bosanac, a Jelena je odgovorila negativno.

- Ja mislim da lažeš, mislim da si probala sve što možeš - naveo je Desingerica.

- Sram te bilo, ja preferiram sportiste, bez stomaka - navela je Karleuša.

- Okej je šta preferiraš, ali si probala. Ja preferiram razno, a razno sam i probao - rekao je Desingerica.

- Krkane baš i ne, ali i krkan može da ima prednosti ako je naprimer šeik iz Dubaija - rekla je ona.

- Onda je meda, onda nije krkan - dodao je Ognjen Amidžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.