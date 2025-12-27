AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Viki navukla gnev kolega jer je dala glas takmičarki: Idi negde drugde, nema šta da tražiš u baražu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Desingerica nije uspeo da je izvuče!

Jovana Đorđević sledeća se predstavila žiriju i publici pesmom "Loša sreća" koju u originalu izvodi Viki Miljković. Njen mentor je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala numeru Dragane Mirkovič "Opojni su zumbuli". Za svoju interpretaciju Jovana je dobila samo jedno "Da" od Viki.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

- Viki je l' tebi dobro - pitala je Karleuša.

- Pa nije baš da devojka ne dobije nijedan glas. Što da joj ne dam, naravno da je okej da ima moj glas, nije u redu da ide kući - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nek ide negde drugde. Sa ostalim kandidatima iz baraža nema šta da traži jer nije dovoljna ni za baraž - vikala je Jelena.

- Bila je tanka, nije bila dovoljno ubedljiva, nije bila upečatljiva, možda je mogla da dobije i dva, a nije baš da ne dobije nijedan - rekla je Viki.

- Curi je jako neprijatno kako je ti braniš, ništa nisi oponirala Jeleni. Pevala si njenu pesmu prvo, pevala si tu pesmu uživo i znam kako treba da se peva, ona nije ni videla ni čula ni tebe, ni pesmu, ti si kandidat koja je najlošije držala intonaciju. Prva pesma je bila sto posto niska, a u drugoj pesmi si dokazala da ne bi dokačila gornje. Najlošiji je kandidat večeras, i nemoj nas iritirati, to je sramota Viki što si dala - rekao je Bosanac.

- Samo se pitam da li bi dala glas da nije Desingericin kandidat. Vas dvoje ste kombinacija - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da bi, i da je bila tvoj kandidat dala bi glas - rekla je Viki.

- Neka gledaoci obrate pažnju, vas dvoje ste kombinacija, što propusti Musa Kesadžija, to sačeka deli Radivoje, ako Viki glasa da, onda Desingerica glasa ne - rekla je Zorica.

- Pošalji mi to Zorice da naučim. Ovo je bilo gore lošije, a ovo je bolje lošije - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

