Svaka čast Kemišu, ja bih se obesio zbog Zorice! Brunclikova nije uspela da izvuče svog takmičara, Despić NE VERUJE SVOJIM UŠIMA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedva dobio jedan glas!

Stefan Dejanović sledeći je izašao na veliku scenu i izveo pesmu Sava Radusinovića "Mnogo sam te zavoleo", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu, on je odabrao numeru "Đavolica" koju u originalu izvodi grupa Medeni Mesec. On je dobio tri "Ne", jedino je od Desingerice dao "Da".

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

- Da, promenila je Viki - dobacila je Zorica kad je videla glasove.

- Je l' moguće, ova žena je nemoguća. Svaka čast Kemišu, majke mi, ja bih poludeo sa ovom ženom, ja bih se obesio odmah. Njoj nikad nije dobro i kad je "da" i kad je "ne" njoj je loše. Ja sam dao da jer mi je ovo za šansu za baraž, ovo je realna situacija prema trenutnim njegovim sposobnistima, da je neko od njih dao da, ja bih dao ne, ali ovo mi je okej za baraž - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- I Viki je dala "Da", pa je promenila - pobunila se Zorica.

- Ovaj kandidat je lošiji od najlošijeg, podjednako loš kao i ona pre njega, Ovoje su katastrofa. Ti dečko lepo izgledaš, dobar si dasa, imaš stas, glas ili si promukao, bolestan, toliko suvo, šturo, kao neki muflon u parenju, baš je bilo odvratno, sve vreme je bilo u falšu, nisi imao nikakav vibrato - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih upoređivao prošlog, pretprošlog, nisi bio dobar naročito u drugoj pesmi, toliko si se rasturio, upadaš, prosto si bio nesiguran, visok sve vreme - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

