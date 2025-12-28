AKTUELNO

TI SI BEZOBRAZNA! Takmičarka zaratila sa Zoricom i Viki, Brunclikova OČITALA BUKVICU i njoj i Karleuši: Ćutiš i slušaš (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Jelena nije uspela da smiri situaciju!

Nakon što je Milanka Stefanović završila svoj nastup, ona se sukobila sa Viki Miljković i Zoricom Marković koje joj nisu dale pozitvan glas, a njena mentorka Jelena Karleuša pokušala je da je odbrani.

- Ako pričamo pevački ti si bila i ispod onih kandidata koji su dobili jedan glas, približno su bili u intonaciji, a ti si mnogo više bila van intonacije, a ti si imala bolji nastup, atraktrivniji, ti si neko ko je potreban ovom takmičenju, i to se traži - rekla je Viki.

- Naravno da se traži, ne bi moji videi bili viralni. Svakako će mene slušati narod a ne profesionalni žiri, uz dužno poštovanje svih vas - rekla je Milanka.

- Niko ovde tebi nije neprijatelj, ja sam ti rekla da si bili van intonacije, da li ćeš napraviti posao, ne ulazim u to, pevački nije bilo kako treba, bila si atraktivnija - rekla je Viki.

- Šta se ti pravdaš? Njen bezobrazluk je sve rekao. Prvo što je trebala da uradi mentorka da kaže svakom svom kandidatu: "Rasprave sa žirijem nema", ako ne želiš da stojiš pred stručnim žirijem, što si došla?! Ti ćutiš i slušaš - rekla je Zorica.

- Ona nije htela, nju bole emocije, ona je samo emotivna - rekla je Jelena.

- Nije lepo da se raspravljaš sa žirijem - rekla je Viki.

- Ali to danas prolazi, kako sam shvatila, to prolazi na tv-u - navela je Milanka.

- Moraš da budeš lepo vaspitana - navela je Miljkovićka.

- Ona je samo povređena - rekla je Karleuša.

- Ne mogu da verujem da je braniš, treba da budeš uz nas. Ona je bezobrazna i to se tako kaže - rekla je Zorica.

- Brzopleta je i mlada. Mene ona tako podseća na mene, skakala sam na prvu loptu, nisam znala kako u šoubizu. Ishitreno je pričala, neće se više ponoviti - rekla je Jelena.

Milanka je poklonila svojoj mentorki sliku koju je naslikala.

Autor: R.L.

