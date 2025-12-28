CEO STUDIO NA NOGAMA! Stefan Cekić rasplakao sve, raspametio žiri, publika u transu (VIDEO)

On ima sve!

Stefan Cekić naredni je takmičar koji se večeras predstavio pesmom Mladena Radoša "Pjesma majci", a njegov mentor je Desingerica. Jelena i Zorica rasplakale su se uz ovu Stefanovu izvedbu.

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao pesmu "Korak do sna" Darka Lazića, i dobio sva četiri glasa i direktno prošao u naredni krug.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

- Ovo je najemotivniji i najenergičniji nastup, ovaj dečko ima sve, mora da bude zvezda. Ti si nas i rasplakao i podigao na noge, ja bih na tebe potrošila sve pare, ti si moje veliko Da večeras - rekla je Jelena.

- Prva pesma je prelepa, ja sam oduševljena, jako si je lepo doneo, uznemirila je i mene i Jelenu. Možda će i ova pesma eksplodirati nakon tvog izvođenja. U prvoj pesmi si pokazao tako jednu tešku emociju, a u drugoj i energija, ko bi rekao da će Despić ovako da te spremi, pa svaka čast - rekla je Viki.

- Nažalost šteta što nisi moj kandidat - rekao je Bosanac.

- Ovo je kandidat u kog najveće nade polažem, najviše me dirnuo i kad je došao da mi to uskladimo, falila mu je tačka emocije, i mnogo mi je drago da je ostalo kao i sa probe, sve je savršeno, mnogo sam srećan, malo mi je falilo suzu da pustim - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.