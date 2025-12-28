PUCALA SI SEBI U KOLENO! Daliborka Vinkić dobija novu šansu u baražu, Karleuša joj poručila: Ličiš na holivudsku zvezdu (VIDEO)

Glasovi su podeljeni.

Sledeća takmičarka koja se noćas predstavila bila je Daliborka Vinkić, a ona je otpevala pesmu Mire Škorić "Strah od ljubavi", a njen mentor je Bosanac.

Za svoju drugu pesmu ona je odabrala "Da ti nisam bila dovoljna" koju u originalu izvodi E.T. Nakon obe numere ona je dobila dva da od Desingerice i Viki, a dva ne od Jelene i Zorice.

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

- Vokalno ima potencijala, ali bilo je preagresivno, sve vreme šuri, bez dinamike. Lepo si se obukla, izgledaš mnogo mlađe, malo je bilo preagresivno, pun gas. Nije baš da mi je prijalo, čudno mi je da to Bosanac nije utegao - rekao je Desingerica.

- Meni je bilo dobro, možda je baš falilo tog dinamičkog pokreta, imaš taj panč, udarac što nemaju svi, čista si, više sam za da nego za ne, jedina zamerka je ta dinamika, zbog toga je Despiću agresivna. Malo da u strofi da spustiš, da pričaš priču, pa onda u refrenu da se otvoriš, bilo bi još bolje, ali dobru energiju imaš, meni se dopalo - rekla je Viki.

- Toliko su te napljuvali, a dali ti da, meni je sad žao. Ja sam ti dala da u prvoj pesmi, a onda je nešto krenulo nizbrdo, a u drugoj pesmi kao da te neko juri, ne znam što si tu pesmu odabrala. Pevački si se malo pokvarila, srećno u baražu - navela je Zorica.

- Večeras nije bilo dobro, borila si se da dotakneš te tonove, pogotovo druga pesma, sama si sebi pucala u koleno, tu si poginula, ali imaš nešto. Izgledaš kao holivudska glumica, bomba si, kakva si riba. Ali večeras je jako loše, nadam se da ćeš proći jer mislim da možeš bolje - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.