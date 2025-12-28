AKTUELNO

Domaći

NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Ovo dvoje takmičara su se vratili u takmičenje iz baraža (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobili su novu šansu.

Nakon što su svi takmičari otpevali svoje pesme i prošli ocenjivanje žirija, usledio je baraž.

Foto: TV Pink Printscreen

Ognjen Amidžić je saopštio rezultate, a prvi takmičar koji je prošao dalje je Milorad Vasić.

- Nisam očekivao, potrudio sam se u baražu malo bolje, razbio sam tremu, pa je valjda bilo bolje - rekao je Milorad.

Foto: TV Pink Printscreen

Milanka Stefanović druga je takmičarka koja se iz baraža vratila u takmičenje.

- Želim da se zahvalim svima, i neću reći više ništa, bolje, hvala publici, osećam se predivno i to je to, očekujte neočekivano - rekla je Milanka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

