NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Ovo dvoje takmičara su se vratili u takmičenje iz baraža (VIDEO)

Dobili su novu šansu.
Nakon što su svi takmičari otpevali svoje pesme i prošli ocenjivanje žirija, usledio je baraž.
Ognjen Amidžić je saopštio rezultate, a prvi takmičar koji je prošao dalje je Milorad Vasić.
- Nisam očekivao, potrudio sam se u baražu malo bolje, razbio sam tremu, pa je valjda bilo bolje - rekao je Milorad.
Milanka Stefanović druga je takmičarka koja se iz baraža vratila u takmičenje.
- Želim da se zahvalim svima, i neću reći više ništa, bolje, hvala publici, osećam se predivno i to je to, očekujte neočekivano - rekla je Milanka.
