Biću strašna svekrva, a sebi želim jednu... Bojana Lazić za Pink.rs sumirala 2025. godinu, progovorila o sinu, ljubavi i Pinkovim zvezdama, otkrila kakav savet joj je dao Saša Popović, a evo koji intervju joj je najteže pao (VIDEO)

Iskreno o porodici, sinu, Pinkovim zvezdama i ljubavi.

Voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde" i emisije "Premijera vikend specijal", Bojana Lazić, u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs sumirala je 2025. godinu, progovorila o poslovnim izazovima, porodici i ljubavi.

Kako se osećaš na kraju ove godine?

- Ne pamtim da sam se ovako lepo osećala na kraju neke godine, s ozbirom na to da meni završetak stare, početak nove bude nekako depresivan, jer me odvuče na neku stranu, na neku nostalgiju, a ove godine sam toliko zadovoljna, ispunjena, a pre svega zahvalna. Dogodio mi se projekat u karijeri koji priželjkujem godinama, toliko uživam u "Pinkovim zvezdama", najviše sijam, to mi i članovi žirija govore, pa i kolege novinari, prvi put u životu se osećam kao svoj na svome. Ne kažem da to nije "Premijera - Vikend specijal", ali o ovome sam oduvek maštala, to tako glamurozno, da koračam tom velikom scenom, da sarađujem sa velikim zvezdama, tako da se jako lepo osećam

Koliko je teško hendlovati između velikih zvezda koji su u žiriju "Pinkovih zvezda"?

- I tu često dobijam pozitivne komentare, da znam da balansiram između svih njih, mislim da mi se ovo događa u pravo vreme. Da sam bila mlađa i neiskusnija, ne bih uspela da se izborim, to je definitno. Znaš kad nešto priželjkuješ, a nikako se ne događa, a ustvari Bog zna kad je pravo vreme. Ja njih sve prvenstveno jako poštujem, ali nisam klasična voditeljka, nego se i umešam, dam nekad svoj stav, pa sam čak bila tu u ime produkcije kad Ognjen nije mogao da prisustvuje, pravim sa produkcijom dogovore, pa podignemo prašinu. Viki mi je nedavno rekla iskreno: "Nisam znala da ćeš se ovako dobro snaći", nemam tu isključivo voditeljsku poziciju, nego budem i član žirija, i voditeljka, i produkcija, i glas publike, sve ono što treba da nosi taj šou, po meni.

Ko te je od članova žirija najviše iznenadio, i pozitivno i negativno?

- Pozitivno Desingerica, definitivno. On je par puta gostovao kod mene, imali smo i par puta i raspravu, o tome da li je u redu što on renda taj kačkavalj, udara krpom, čarapom, metlom, ne znam šta sve radi na nastupima. S obzirom na to da ja imam sina tinejdžera i rekla sam mu javno u intervjuu da ja nikad ne bih dozvolila i da mi ne bi bilo drago da moj sin ode na njegov nastup. Onda sam se vrlo brzo predomislila, pogotovo tokom "Pinkovih zvezda", gde sam se uverila da je on prvenstveno jako dobar čovek, ima uvek dobru nameru, nije iskvaren, par godina je na estradi, nije ga ovaj posao iskvario i to se stvarno oseća. A negativno, pa ne mogu da kažem da me neko negativno iznenadio. Sa Zoricom imam malo neki grč kad treba da komuniciram s njom, jer prvo je tu veliko poštovanje s moje strane prema njoj, a drugo, ona je onako... Nikad ne znaš kako je raspoložena i kako će ti odgovoriti, ali sam se i na nju naučila, mislim da joj je sve to neka maska, niti se uvredim, niti doživljavam lično, sve gledam profesionalno i skroz dobro plivam za sada.

Da li si zaljubljena, da li se nešto dešava na tvom privatnom planu?

- Ja sam postala sama sebi smešna, dugo sam u toj vezi, šest godina. Inače sam tip osobe koja uvek kaže šta misli, kako se oseća, a sad kako su ove "Pinkove zvezde" novinari me iz nedelje u nedelju pitaju, ja sam jedne nedelje sa njim, pa sledeće nedelje nisam, tako sam par puta sama sebe demantovala, objavi se tekst da više nismo zajedno, a mi se u međuvremenu pomirili, to je stvarno agonija. Predugo mi traje taj odnos gore-dole, što bi rekla Nataša Bekvalac. Ne znam šta da kažem, da li će biti i opstati u 2026. ne znam, iskreno ne znam ni u kom sam statusu, ni šta mi se dešava, pakao.

Sin ti uskoro puni 18 godina, to su godine kad dečaci dobijaju svoj stav, da odbruse, verovatno ima i devojku, kako to hendluješ?

- Ima devojku. Pa, ja mislim da ću ja biti strašna svekrva, iskreno da ti kažem. Nisam je upoznala, on ima devojku, srećan je, zadovoljan, ali ja imam hiljadu i jedno pitanje. Toliko sam radoznala i kao majka i generalno kao osoba, ali on je toliko dobar, toliko je poslušan, razuman, nekad kažem da je zreliji od mene. Divan tinejdžer, samo da tako ostane. Za dve godine pravimo punoletstvo, on to ne voli, ja sam mu rekla: "Ti ne moraš ni da dođeš, ja ću tvoj 18. da proslavim sa svim svojim prijateljima, saradnicima" to mora da bude tako, ne zato da bi se pisalo i pričalo, nego mora tako jer ja imam jednog jedinog sina, mog jedinca i hoću da budem još kako treba.

Možda dobiješ još jedno dete?

- Pa nikad se ne zna, ako nastavim sa ovom turbulentnom vezom, ko zna.

Da li je to što si na neki način samohrani roditelj razlog što je tvoj sin tako brzo sazreo?

- To može da utiče, naravno. Nisam samohrana majka, ali se u mnogim situacijama osećam kao samohrana, on je moj ponos baš iz tog razloga što sam u svim tim ključnim momentima ja donosila odluke, što ga ja u većini slučajeva i vaspitavam i odgajam, zato sam i jako ponosna na njega. Ali on je meni od rođenja bio fokus, uvek na prvom mestu, i to će biti tako dok sam živa. Da li je on sazreo zato što smo se razveli, ne znam, moguće, ali ipak mislim da sam ja njemu prenela sve one stvari koje su mene moji roditelji naučili, jako je skroman, zahvalan, on meni često deli savete, ja se oduševim koliko su to kvalitetni saveti.

S kojim sagovornikom ti je bilo najteže da vodiš dijalog?

- Nemam ja to, par puta sam rekla da mi je Haris Džinović na početku 2025. bio toliko težak i naporan, dok nije došao u studio, a onda smo sad na kraju ove godine napravili tako dobar intervju, otvorio se, bio je prizeman i normalan, on i jeste takav, jedna emotivna duša. Ali mi je bilo najteže kad je Saša Popović preminuo i kad smo radili specijal skoro osam sati uživo, baš mi je to ostavilo trag.

Kakav je bio rad sa Sašom Popovićem?

- Saša je bio jedan surovi profesionalac, divan čovek, bez imalo sujete. Nikad neću zaboraviti kad sam ga pitala: "Sale, šta vi mislite, meni je mnogo velika želja da odem na televiziju Pink", on je meni rekao: "Bojana, ti zaslužuješ tamo da odeš, ti jesi za televiziju sa nacionalnom frekvencijom, ti ćeš tek da napraviš neki veći televizijski uspeh", nije imao gram sujete. Kad sam došla da radim ovde on mi je bio jedan od prvih gostiju, to samo govori koliko me je cenio, voleo. Saša mi je dao i komplimente i vetar u leđa. Sedam godina sam provela na Grandu, i ponosna sam i ništa drugo.

Gde ćeš dočekati 2026?

- Kao i svake godine, ne znam, gde me put odvede. Imam nekoliko opcija u glavi, i uglavnom bude neka deseta. Volela bih da iskoristim priliku da otputujem u neke toplije krajeve, možda se to desi. Ja mnogo volim zimi da odem negde gde je leto, ako budem imala dovoljno vremena obavezno ću da posetim nešto preko okeana.

Šta sebi priželjkuješ, a niko ti do sada nije poželeo za Novu godinu?

- Ja bih mnogo volela da imam ćerku, do pre par godina sam sebe videla samo sa jednim detetom, ali kako je on sada veliki, nema više toliko potrebu za mnom, dođe iz škole, uđe u sobu i ne vidimo se više, ja sam kupila psa i sad mi je Pablo kao neka beba. Ali mnogo bih volela da imam ćerku, da bude mala Bojana, da vidim kako bih se snašla u toj ulozi, to mi je jedina neostvarena želja, ostale sve želje su mi se ostvarile, i da naravno sina izvedem do kraja na dobar put.

Autor: Nemanja Brajović