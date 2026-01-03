Nova godina, NOVA PRIJATELJSTVA! Zorica i Viki zakopale ratne sekire, Bosanac uputio Desingerici KOMPLIMENT zbog kog mu je bilo neprijatno!

Nikad glamurozniji žiri.
Večeras se emituje prva emisija "Pinkovih zvezda" u Novoj godini, pa se i žiri potrudio da ovu prazničnu emisiju iznese kako dolikuje.
Viki Miljković i Zorica Brunclik zakopale su ratne sekire, pa su zajedno, s rukom u ruci čestitale gledocima Novu godinu.
Potom je i Bosanac uputio komplimente Dragomiru Despiću Desingerici, koji je večeras maskiran u Deda Mraza.
- Kad te pogledam tako sa tom kapom, izgledaš mi kao Homer iz mlađih dana - rekao je Bosanac, a Desingerica je ostao uzdržan za komentar.
Autor: R.L.