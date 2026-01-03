'ZLI DEDA MRAZ'! Desingerica ostavio Milutina Novovića bez glasa, Karleuša i Zorica se odmah uortačile protiv njega (VIDEO)

Gledali su mu kroz prste.

Prvi takmičar u prvoj epizodi "Pinkovih zvezda" u novoj 2026. godini bio je Milutin Novović, koji je za svoju prvu pesmu odabrao numeru Mirze Selimovića "Boliš me". Njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugo predstavljanje Milutin je odabrao pesmu "Da Bog da" pokojnog Rođe Raičevića. On je dobio tri "Da" od Bosanca, Viki i Zorice, dok je Desingerica glasao negativno.

- Jako sam zadovoljna, ti si ispunio sva moja očekivanja, srećna ti Nova godina i neka ovo bude tvoja godina. Desingerica je jedini Deda Mraz koji u Novoj godini daje ne, zli Deda Mraz - poručila je Jelena svom kandidatu.

- Dođeš hladne glave, i onda se na početku se svi ispucaju sa "Da" i onda pri kraju dođu kandidati koji šure i kalkuliše se da li da imaju dva ili tri glasa, po meni je ovo realno i više nego dovoljno, pošteno. Dobro peva, lepo je, nije mega preterano, lepuškasto, kulturno, ali nije baš za četiri da - rekao je Desingerica.

- Ja bih se potpuno složio, drago mi je što ćemo u Novog godini fino da sarađujemo. Vidiš kako su to fini, ravni tonovi, nemamo nikakve tenzije. Ja ću biti u Novoj godini samo u ovu emisiju blagonaklon, i malo ću otpustiti moju uzdu prema da. Prosto ne bih da teram maler, ja sam ovde dobio divnih komplimenata, da sam palikuća, svašta tu ima. Nije ovo bilo dobro, složio bih se sa Despićem, ja ću stalno insistirati prošli ili ne, strofe će vas koštati svega. Vi strofe smandrljate, ne zna se kome pevate, kad bi vežbao sa tim rečcama, možda bi i otpevao. Strofa ništa nije valjala, refreni kad se dočepate to je takva disproporcija, nesklad između strofe i refrena. Samo se derete u refrenu, ispadne da ste smandrljali - rekao je Bosanac.

- Ja sam toliko u tom prazničnom raspoloženju, tako da sam srećna što sam prva glasala i što sam ti dala "Da", jer prvu pesmu koju si pevao, peva je jedan takmičar koga sam ja vodila do pobede. Posebno sam ponosna i srećna što neki drugi kandidati pevaju njegove pesme, u pitanju je Mirza Selimović. A ovaj Deda Mraz je zlo od Deda Mraza - rekla je Zorica.

- Bosanac, tvoje Da bi anulirao, ako daš Da, a misliš Ne, onda nije pošteno - dodao je Desingerica.

- Slažem se da je ovo bilo za dva Da, vidi se da ti treba vremena, moraš da radiš na nekim stvarima, fali ti iskustva u takmičenju, potonuo si, ali pošto je ovo novogodišnja emisija, samo ćemo da protrčimo kroz te loše stvari, ali Despić je imao pravo - rekla je Viki.

