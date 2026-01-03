AKTUELNO

Karleuša uporedila takmičarku sa Anastasijom Ražnatović, Viki odmah SKOČILA: NIJE TAČNO!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Morala je da reaguje.

Naredna takmičarka koje se pojavila ove noći na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bila je Lajla Mudželet. Ona je otpevala pesmu Aleksandre Prijović "Bogata sirotinja", a njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu Lejla je odabrala numeru Anastasije Ražnatović "Rane", a nakon predstavljanja ona je imala tri "Da", dok je samo od Bosanca dobila negativan glas.

- Moram da pohvalim Lajlu, ona je bila toliko statična i stidljiva, ona se za ovih 15/20 dana pored škole išla na časove plesa, važbala, trudila se, bravo Lajla - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo večeras realno i iskreno nije bilo za tri Da, prva pesma je bila baš amaterski, bez vibrata, ravno, neubadljiva, dosta i falša, baš dečije amaterski. Nije bilo dobro. Ja sam ti zbog druge pesme dala glas, zato što si me neodoljivo podsetila na pevačicu koja peva tu pesmu i po energiji, i po ponašanju i po pevanju, to je meni bilo jako lepo - rekla je Jelena.

- Nije tačno - dobacila je Viki.

- Ne znam šta nije tačno, ja ti hvalim kandidata. Nije bitno, zanemarićemo, nije trebalo da izabereš Viki nego mene. Kad smo kod ove devojke, ova devojka me je podsetila u bekstejdžu, kao mala si izašla kod mene na koncertu u Zetri na binu, a sada si ispred mene, ja te ocenjujem i ja ti dajem Da, vidiš kako ti je lepo počela Nova godina - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nedostaje joj energije, Anastasija je ovo i energičnije i bolje donela, a Lajla je dete od 15 godina, na tebi je tek vreme da stasavaš i da napreduješ - istakla je Viki.

- Moje mišljenje je takvo, to je moj stav, šta je problem - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

