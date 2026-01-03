Zlatna anakonda, Elza i Terminator! Desingerica BRILJIRA sa čašćavanjem žirija, oni mu nisu ostali dužni!

Žestoko!

Nakon nastupa Lajle Mudželet došlo je do žestokog sukoba između Jelene Karleuše i Zorice Brunclik sa jedne i Dragomira Despića Desingerice sa druge strane.

- Ja sam video po tebi šta bi ti dala. Zašto si dala "Da", svidelo ti se, kad budu editovali to što ti se svidelo nek pokažu Jelenu. To je kontrediktorno, ja znam da li ti se ovo sviđa ili ne sviđa, vidim po tebi. Ovo ti je dovoljno dobro za tvoje "Da" - naveo je Despić.

- Je l' trebalo da dam "Ne". Viki izvini što sam dala "Da", izvini evo daću ne. Ne sviđa mu se što sam tvom kandidatu dala Da - rekla je Jelena i promenila svoj glas.

- Imaš prebačaje, čas nešto što šuri daš Ne, čas nešto što ti se ne sviđa daš Da, znam kako si me pogledala. Ja sam dao Da za trud i želju, potrudila se i oko koreografije, nije vokalno bilo savršeno, ali ja dajem "Da" za tako nekog kandidata. Iznerviraju me ti kontrediktorni udarci jer znam ko šta misli, znam šta je govorila o ovakvim kandidatima, ima cilj neki u glavi - rekao je Desingerica.

- Ti nemaš cilj i lupaš ko Maksim bez divizije - rekla je Karleuša.

- Izgledaš kao pahuljica, ti si daleko lošija bila od prvog kandidata, ali o kontrediktornosti večeras ne treba razgovarati, oba ova glasa su kontradiktorna - rekla je Zorica.

- One su požurile da daju "Da" jer kao Nova godina je, a jedini bih ja dao Da - rekao je Despić.

- Dao bi jedini jer je Vikin kandidat, kontradiktoran si jer je prvi kandidat bio ubedljivo bolji od ove devojke - rekla je Brunclikova.

Zorica je potom ustala i zagrlila kandidatkinju.

- One hoće da budu Deda Mraz, a jedino sam ja ovde Deda Mraz. Ona se obukla u anakondu zlatnu, ova u Elzu, Bosanac Terminator, ja jedini bajo Deda Mraz. Jedini sam koji treba da da novogodišnji glas, anakonda - dobacio je Despić.

- Ovo je subota, već treći i isteklo nam je vreme lepog ponašanja. Izvini Viki. Ti dušo moja imaš nepremostiv problem vibrata, poslušaj čika Dragana, vežbaj, imaš taj jareći vibrato. Stavi ruku ovako i vežbaj. Suviše je to bilo naivno, devojački, kao devojčica, neiskusno, to se ne može dobiti u ovom delu takmičenja tako lako. Imaš lepu boju, imaš odličnu dikciju, loš vibrato, loš tajming u pevanju, ne znaš šta pevaš, takav je moj utisak. Naivno, bilo je dosta nesigurnih tonova, da ne kažem falšerica - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.