NE OSEĆAM SE PRIJATNO! Karleuša pohvalila Miljkovićkin DEKOLTE, Viki POCRVENELA: Ti si naš s*ks simbol!

Postidela se.

Nakon što je njen kandidat Dejan Janićević dobio sva četiri glasa i direktno se plasirao u treći krug "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, njegova mentorka, osetila je potrebu da se zahvali članovima žirija na glasovima, a onda je naročito pohvalila svoju ljutu rivalku Viki Miljković.

- Ne mogu da ne primetim, Viki tebi se ispunila izgleda novogodišnja želja, ja sam fascinirana kako ti izgledaš večeras, pogotovo taj bujni dekolte - rekla je Jelena.

- Hvala Jelena - navela je Viki.

- Ja sam zadivljena, svaka čast Viki, ti si naš novi s*ks simbol od večeras. Despiću, pogledaj taj pogled, iz prvog reda - rekla je Jelena.

- To mi nije bila ni želja ni namera, takva je haljina, stilistkinja ja tako odlučila, ja malo vučem ovu haljinu na gore, jer se ne osećam baš prijatno - istakla je Miljkovićka.

- Nemoj, nemoj, Nova godina je, častimo malo publiku - navela je Karleuša.

Autor: R.L.