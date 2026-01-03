AKTUELNO

PRESEDAN! Žiri, voditelji i takmičari izašli na binu, pa OPLELI KOLO, Bosanac se latio harmonike (VIDEO)

Ludo i nezaboravno.

Nakon nastupa Mirele Šolaje, žiri i voditelji odlučili su da naprave "pauzu" i svi se popnu na velelepnu scenu.

- Ljudi, Nova godina je, pazi sad kakva priča, hajde svi na podijum - rekao je Ognjen.

Bosanac je uzeo svoju harmoniku i pozvao Zoricu da mu se pridruži i odigra kolo, ali ona je ostala na svojoj stolici.

- Prvo da čujem kako to zvuči, da izvinete meni se ne diže na svašta - rekla je Zorica.

Žiri, takmičari i voditelji zajedno su opleli kolo na bini, a ubrzo im se pridružila i Zorica.

- Ovo kolo ima 18 miliona pregleda i to bez pevanja - rekao je Ognjen nakon što su završili igru.

