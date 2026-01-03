AKTUELNO

ČAČNULA ME DIREKTNO U ČIR! Nataša Alimpić oduševila žiri i publiku, dobila sva ČETIRI DA!

Oduvala!

Nataša Alimpić naredna je izašla na veliku Pinkovu scenu i otpevala pesmu Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", a njena mentorka Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje ona je otpevala pesmu "Bobo Bobo" koju u originalu izvodi Lepa Brena. Ona je dobila sva četiri glasa i direktno prošla u naredni krug.

- Meni možeš da zahvališ što ideš direktno, ovo je novogodišnji poklon, nije zasluga, imaću to u vidu kad budeš u trećem krugu - rekla je Zorica.

- Što se onda Zorica nije obukla u Deda Mrazicu, nego u zmijicu bajo - pitao je Desingerica.

- Ja se ne slažem sa Zoricom, ovo je tvoj najbolji nastup, ja te znam već neko vreme, ovo ti je najbolji nastup do sada, meni se jako dopalo, prvo stajling, nisam te prepoznala. Od one devojke koja je bila smerna, to je bilo svedeno, ovo mi je jako dobro, promenila si se, postala si sigurnija, u jednom momentu si i plakala, a ovde si bila sigurna, nasmejana, vedra, pokazala si i emociju u prvoj pesmi, a druga pesma vrcava, ništa pevački prezahtevno, ali čik neka je otpevaju, moje mišljenje je da si bila jako dobra - rekla je Viki.

- Prva pesma, kakva pesma, ali mora da znaš da je pevaš, odmah me je čačnula, direktno u čir, čim je počela da peva. A i ovo "Bobom bobom bobo", kao neki remiks dobro se pokvarila, dobro zvučalo, baš si bila bomba, baš mi je bilo dobro - rekao je Despić.

- Ja tebe znam, družili smo se pevački, smatram da je ovo tvoje jedno pojavljivanje koje sam ja dao "Da" novogodišnje, u smislu netakmičarskih pesama, moglo bi se diskutovati i o prvoj i o drugoj pesmi, jeste to zabavno, ali vodi računa, sledeće izvlačenje će biti, povedi računa o izboru pesama. Ja znam koliko znaš, koliko ne znaš, ali izvor pesama mora da ubija - rekao je Bosanac.

- Slažem se, htela sam u ovom krugu da pokažem neke druge stvari - rekla je takmičarka.

