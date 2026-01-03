LIČIŠ MI NA JEDNOG FUDBALERA: Nikola Trifić NA MUKAMA, jedva zaradio četiri glasa, Jelena ga uporedila sa OVIM ZAVODNIKOM (VIDEO)

Teško se borio, ali se izborio.

Naredni takmičar Nikola Trifić odlučio je da izvede pesmu Halioda Bešlića "Pamtit ću te", a njegov mentor je Dragomir Despić Desingerica.

Za drugo predstavljanje on je odabrao pesmu "Milionerče" koju u originalu izvodi Kismi. On je dobio sva četiri "Da" i direktno se plasirao u naredni krug.

- Srećna ti Nova godina, ovo mi je najteži poklon koji sam dala večeras. Druga pesma nije takmičarka, to što treba neka brza pesma, ne nikako više, u sledećem krugu bi dobio nula glasova, te dve, tri pesme nisu za takmičenje. Dobio si poklon kroz iglene uši - rekla je Zorica.

- Ova druga pesma je trajala, ti si se borio, bila je borba za život, traje i traje, borio se, gledali smo da li će preživeti. Ono što je primetno, Despić voli svojim kandidatima da daje pesme o parama, on ima čistu emociju i ljubav prema parama. Ti si se izborio, svaka ti čast, ovo je bila borba za život, a i sladak si mi ovakav, imaš neku energijicu. Podseća me na jednog fudbalera, na onog Dušana Tadića ili tako nešto - navela je Karleuša.

- E Tadića, ima li još neki Dušan - rekao je Bosanac.

- Tošić je lep i dalje, ali ovaj i Tadić, ličite - rekla je Jelena.

- Trebalo je da uzmeš Azisovu verziju, za drugu pesmu. I vidim da si promukao, nemoj da radiš pre emisije - rekao je Viki.

- Prva pesma nema veze sa životom, ti si to odmjaukao, omaklo ti se par trilera, koje nemaju veze sa Milionerčetom, šta će on otpevati u dva minuta, dobio si glas ali birajte pesme po njegovom malom, tankom vokalu - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.