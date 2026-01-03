AKTUELNO

Domaći

Matori perverznjaku, sram te bilo! Jelena se zbog Jovana Trojića obrušila na Bosanca, on hteo da ga pohvali, pa se UVALIO U NEPRILIKU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve mu sasula u lice.

Naredni takmičar koji se večeras predstavio bio je Jovan Trojić, koji je otpevao pesmu Sinana Sakića "Kad se vrate skitnice", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje, Jovan je odabrao pesmu Džeja Ramadanovskog "Loše mi danas". On je dobio sve pozitivne glasove i prošao u naredni krug.

- Za Jovana ne važi ono pravilo da se ovde više ne jede, njemu treba koja kilica, malo mesa na te noge, malo teretanica, ali zato tvoje srce ima sto kila, predivna boja glasa, predivna emocija, predivan osmeh - rekla je Jelena.

- Ali nos, vidi koliki je, on mršav, nos veliki, bravo, što u dućanu, to i u izlogu - naveo je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nos ti je prelep. Sram te bilo, Bože mili, matori perverznjaku - rekla je Jelena Bosancu.

- TI si ovo "Da" zaslužio, ovo nije novogodišnji poklon - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam Deda Gas, nisam Deda Mraz, da ti nisam dao ovaj novogodišnji glas, nego je ovo stvarno glas, a nije poklon - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odličan si, kao med, samo se više smej kad pevaš, lakše ćeš držati intonaciju - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

'TI SI MILENINA PODGU*NA MUVA!' Aniti prekipelo, pa vratila Lakića na FABRIČKA podešavanja, ubeđena da nema petlju da kaže jakim igračima ISTINU u lic

Zadruga

Počela da bljuje vatru: Sandra gori od besa zbog Aneli i Luke, on priznao da je slagao da je voli! Haos u Beloj kući (VIDEO)

Domaći

Otac si, a izigravaš budalu! Zorica žestoko zaratila sa Desingericom: Ti si nekompetentan!

Zadruga

Ceo život ćeš provesti kao pacov: Aleksandra poručila Ivanu da mu je bolje da se vrati alkoholu nego Jeleni! (VIDEO)

Farma

OVO MU NIJE TREBALO?! Jakšićeva uhvatila Božu kako je ogovara, pa zaurlala iz petnih žila: TEBI MAMA I TATA KAŽU DA SI ZA LEČENJE (VIDEO)

Zadruga

Još jedna veza u Eliti pred pucanjem: Sofi priznala Daču koliko joj je dosadno u vezi sa njim, on pokušao krivicu da svali na nju! (VIDEO)