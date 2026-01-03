Matori perverznjaku, sram te bilo! Jelena se zbog Jovana Trojića obrušila na Bosanca, on hteo da ga pohvali, pa se UVALIO U NEPRILIKU (VIDEO)

Sve mu sasula u lice.

Naredni takmičar koji se večeras predstavio bio je Jovan Trojić, koji je otpevao pesmu Sinana Sakića "Kad se vrate skitnice", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje, Jovan je odabrao pesmu Džeja Ramadanovskog "Loše mi danas". On je dobio sve pozitivne glasove i prošao u naredni krug.

- Za Jovana ne važi ono pravilo da se ovde više ne jede, njemu treba koja kilica, malo mesa na te noge, malo teretanica, ali zato tvoje srce ima sto kila, predivna boja glasa, predivna emocija, predivan osmeh - rekla je Jelena.

- Ali nos, vidi koliki je, on mršav, nos veliki, bravo, što u dućanu, to i u izlogu - naveo je Bosanac.

- Nos ti je prelep. Sram te bilo, Bože mili, matori perverznjaku - rekla je Jelena Bosancu.

- TI si ovo "Da" zaslužio, ovo nije novogodišnji poklon - rekla je Zorica.

- Ja sam Deda Gas, nisam Deda Mraz, da ti nisam dao ovaj novogodišnji glas, nego je ovo stvarno glas, a nije poklon - rekao je Desingerica.

- Odličan si, kao med, samo se više smej kad pevaš, lakše ćeš držati intonaciju - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.