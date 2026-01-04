AKTUELNO

SUZE NA SCENI PINKOVIH ZVEZDA! Nikola Aleksić dobio sva četiri DA, pa zaplakao od sreće (VIDEO)

Nije ovo očekivao.

Nikola Aleksić bio je naredni takmičar večeras koji je otpevao pesmu Šabana Šaulića "Tebi koja si otišla", njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

"Koliko plavo nebo je", pesma Šerifa Konjevića, bila je drugi Nikolin izbor, a nakon nastupa on je dobio sva četiri glasa i prošao direktno u četvrti krug, pa se i rasplakao.

- Sladak si i emotivan, je l' si ti zaplakao zbog četiri da? Neka ovo bude divan početak Nove godine. Ti si se fantastično obvukao, prikrio si sve kritične tačke, a čini mi se da si malo i smršao - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odlično, dobio si četiri da, nema šta da plačeš kao neka cava, za to se slavi - rekao je Desingerica.

- Nikola, četiri glasa, dobio si malo glasova u vidu poklona, ali neka si, drago mi je, nije mi žao, pogotovo kad vidim kako si emotivan, volim kad vidim da smo nekog usrećili, baš mi je drago, samo se ti spremi dobro, da se ne bi desilo da sledeći put plačeš od muke, nemoj Šabana molim te, pretežak je zadatak - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao neki srećni dabrić - dodala je Jelena.

- Ja ti nisam poklonio glas, ti si divno pevao, mentorka ti je večeras top, kad zaigra tamo, ja obožavam kad stavi ruke u džepove, počeo je patos da se ljulja - rekao je Bosanac.

