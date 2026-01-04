UZVEZDIO SI SE! Jovan Gavrilović prošao direktno u sledeći krug, ali dobio PACKE OD ŽIRIJA (VIDEO)

Mora da nastavi da se trudi.

Jovan Gavrilović bio je naredni takmičar koji je otpevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje, on je odabrao numeru Save Radusinovića "Ti si žena koju ludo volim". Jovan je dobio sva četiri glasa i direktno prošao u naredni krug.

- Šta ćeš ti Jovane kod Viki? A mene ne voliš - pitala je Jelena.

- Volim vas, naravno da vas volim - rekao je Jovan.

- Bio si fantastičan, ja sam ljubomorna na Viki zbog tebe - rekla je Karleuša.

- Da si zaslužio, ali malo je i moj poklon. Bio si bolji u prvom krugu nego večeras, da li si se malo uzvezdio, ali srećno ti dalje - rekla je Zorica.

- Složio bih se Zoricom, malo je on samouverenije i zvezdastije ušao u ovo, ali neka i treba, ja sam uvek za k*rčenje, neka. Viki to nije psovka, to je sleng, psovka je degutantna, a sleng se koristi u svakodnevnom govoru. Odličan si bio, samouveren, obukao si plivačke pantalone, glasovi govore više nego Deda Mraz - rekao je Desingerica.

- Ovo ti je od mene bio poklon, ti si sam sebi postavio lestvicu, i onda oboriš lestvicu, kao danas, omanuo si u prvoj pesmi sa melodijom, gutanjem teksta, sa dikcijom u drugoj pesmi, Savo je fantastično govorio dikcijski. Ovo je sve takmičenje, ne opuštaj se, voziš formulu 12 krugova, 13 izletiš onaj iza tebe pobedi. Dobar si, talenat si, voliš narodnjake, kao i Jelena samo se ona stidi da peva narodnjake, bravo momče - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.