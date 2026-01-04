Šta god sam mu predložila, rekao je - NEĆU! Jelena se žalila na svog takmičara Nikolu Tuševljaka, žiri stao uz nju (VIDEO)

AKTUELNO

Ipak su mu dali sva četiri glasa, ali su ga i upozorili za ubuduće.

Poslednji takmičar u večerašnjem izdanju "Pinkovih zvezda" bio je Nikola Tuševljak, koji je otpevao Muharema Serbezovskog "Da je srce dijamant", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu on je odbarao "Sinoć sretoh prijatelja", koju je u originalu izvodio Sinan Sakić. Nikola je takođe dobio sva četiri glasa i prošao direktno u sledeći krug.

- Ja sam se hvatala za glavu na probama zbog njega, a on mi je prišao nisam ga ni videla i rekao: "Ne moraš se hvatati za glavu, ne moraš se ništa brinuti", on je mene utešio, rekao mi da ne brinem, deluje kao sitan momčić, ali je takav alfa mužjak - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bosanci imaju jako dobru osobinu, na probi pokažu recimo 70 posto, a kad takmičenje, nešto se desi, taj njihov žar, želja proradi, i budu bolji da se ja iznenadim. Takmičari iz Srbije su uljuljkaniji, a Bosanci imaju tu prodornost. Ja sam te častila svesno, mislim da sam dobru stvar uradila, imaš lepu boju glasa, mnogo možeš, ali ove pesme nisu takmičarske - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bosanci su tvrdoglavi, šta god sam mu predložila da peva, rekao je "Neću", kako ti tvoje kandidate nateraš, šta im uradiš? S njim ne može da se radi, peva samo ono što on hoće - pitala je Jelena.

- Neka ti ovo bude za nauk, nije bilo za direktini prolaz, a druga pesma je bila toliko previsoka, nisi dotakao uopšte - navela je Viki.

- Ti si večeras od mene dobio dva poklona, ne jedan, u sledećem krugu, pošto sam videla kako reaguješ, ako budeš bio ovakav kao večeras, ja ću ti reći samo tako kao ti Jeleni - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ti zbog Džaleta dao glas, talentovan si, ali mangupluk ćeš platiti, a sutra kad dođeš, pa ti kažu: "A jesi ga poderao". Vodi računa, ovo što ti je Zorica rekla to ne dolazi u obzir - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

