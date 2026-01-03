TATA JE BOMBA! Karleuša bacila oko na OCA OVOG TAKMIČARA, naterala ga da joj odmah ispuni NOVOGODIŠNJU ŽELJU!

Vruće!

Nakon što se Kenan Hadžić direktno plasirao u treći krug, iz bekstejdža se javila njegova podrška. Kad je videla njegovog oca Jelena Karleuša je odmah počela da ga hvali.

- Evo ga i tata, gde si tata, idemo u Sarajevo - povikala je Jelena.

- Evo me oči moje lepe. Idemo, ja te vodim - rekao je Kenanov otac.

- Čekajte me kod kolima. Tata verovatno ima suprugu, tako da nećemo. Pa dobro, mi ovde volimo oženjene. Hoću da vidim kako tata radi sklekove, odmah da vidim, to mi je novogodišnja želja - navela je Karleuša.

Kenanov otac je bez trunke premišljanja odradio deset sklekova, a Jelena je bila oduševljena.

- Videla sam sve što treba, tata je bomba - rekla je ona.

Autor: R.L.