PORODIČNA TRAGEDIJA PINKOVE ZVEZDE! Pevačica neutešna, otac joj preminuo na Božić: Voleću te zauvek...

Aleksandra Blagojević, pevačica koja je pobrala sve simpatije u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", prolazi kroz najteži životni period - ostala je bez člana porodice.
Naime, Aleksandri je preminuo otac Milorad, zbog čega je zavijena u crno. Milorad je preminuo 7. januara, na Božić.
- Oče moj, dušo moje duše... Anđeli neka te čuvaju. Beskrajno i zauvek ću te voleti najviše. Imala sam tu čast da budem tvoja ćerka... Hvala ti za sve - napisala je Aleksandra uz očevu fotografiju na Instagramu.
Milorad će biti sahranjen sutra, 9. januara na Nenadića groblju u Velikom Zabučju.
Autor: D. T.