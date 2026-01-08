AKTUELNO

Domaći

PORODIČNA TRAGEDIJA PINKOVE ZVEZDE! Pevačica neutešna, otac joj preminuo na Božić: Voleću te zauvek...

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aleksandra Blagojević, pevačica koja je pobrala sve simpatije u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", prolazi kroz najteži životni period - ostala je bez člana porodice.

Naime, Aleksandri je preminuo otac Milorad, zbog čega je zavijena u crno. Milorad je preminuo 7. januara, na Božić.

- Oče moj, dušo moje duše... Anđeli neka te čuvaju. Beskrajno i zauvek ću te voleti najviše. Imala sam tu čast da budem tvoja ćerka... Hvala ti za sve - napisala je Aleksandra uz očevu fotografiju na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Milorad će biti sahranjen sutra, 9. januara na Nenadića groblju u Velikom Zabučju.

Autor: D. T.

#Aleksandra Blagojević

#Pinkove zvezde

POVEZANE VESTI

Domaći

Tragedija u domu bivšeg učesnika Zadruge: Brendonu preminuo otac u 58. godini!

Domaći

Umro otac Aleksandre Radović! Pevačica zavijena u crno: Odmori se, tajo, volim te zauvek (FOTO)

Domaći

REČI KOJE KIDAJU DUŠU Matorina potresna poruka pokojnoj majci: Više te pred kućom nema, nemam sa kim da plačem...

Domaći

VRHUNAC NA KRAJU! Andrea Nikolić napravila FANTAZIJU u 'Pinkovim zvezdama', Karleuša procvetala!

Showbiz

KOSA MI OPADA KAO LUDA: Pevačica otkrila sa čime se suočava nakon teške bolesti! BIĆE DRUGAČIJE NEGO ŠTO SAM PLANIRALA

Domaći

U SUZAMA! Milena progovorila o svojoj majci! Priznala da joj je bila VETAR U LEĐA za sve u životu, a onda otkrila šta joj je rekla u bolnici: IZBORI S