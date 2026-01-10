AKTUELNO

Kakvo telo Bojana Lazić ima! Pinkova voditeljka sneg zamenila vrelim Dubaijem: Vrcka i uvija kukovima, a obline samo sevaju (FOTO)

Pinkova voditeljka praznike je provela daleko od Srbije i zavejanog Beograda, a već nekoliko dana se baškari u sunčanom Dubaiju odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.

Poslednjim snimkom napravila je pravu pometnju. Naime, Bojana je na pomenutoj društvenoj mreži prvo objavila sliku dok se kupala u bazenu na vrhu hotela, a njene silikonske grudi su bile u prvom planu.

Voditeljka je potom u minijaturnom bikiniju ustala i igrala, pa su njene zanosne obline sevale na sve strane. Bojana je na glavi imala šešir i crne naočare za sunce, a nema sumnje da se baš dobro provodi i da joj se ne vraća u Beograd.

Voditeljka: "Traže mi mane"

Bojana je nedavno otkrila da ljudi imaju predrasude zbog njenog fizičkog izgleda.

- Uglavnom mi traže mane kada je u pitanju moj fizički izgled. Imaju razne predrasude, kažu i da sam uobražena, ali se svi prijatno iznenade kada me upoznaju. To mi je najveći kompliment. Što sam starija i iskusnija u svom poslu, sve manje se bavim mišljenjem drugih. Ne mislim da sam savršena, radim na sebi i trudim se da budem što bolja. Inače, za razliku od komentara koje javno ostavljaju, u inbox mi stižu jako lepe poruke i pohvale.

Autor: Nikola Žugić

