Fantastično otvaranje emisije! Haris Kajević dobio sva četiri glasa, ali i upozorenje od Bosanca: Budeš li sledeći put...

Prošao direktno u sledeći krug.

Prvi takmičar ove večeri koji se predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Haris Kajević, koji je izveo Adilovu pesmu "Moje si nebo", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odbrao pesmu "Neću, neću dijamante" Halida Bešlića. On je dobio sva četiri glasa i prošao direktno u naredni krug.

- Budeš li drugi put menjao tekst i ne budeš li naučio tekst, nećeš dobiti glas. Vodi rečuna o tekstu, nisam nervozan nego pratim situaciju, nisu to sitna crevca, to će te sačekati u sledećem krugu, ne budeš li izgovarao tekst, nećeš dobiti glas, sebi pevaš u bradu i tako i zvučiš. Ali popravili smo se i meni je drago - rekao je Bosanac.

- Pohvali malo i rad mentora, vidi kako mi je lep, vidi kako mi je zgodan, kako smo lepe pesme izabrali - dobacila je Jelena.

- Mentorka je danas odlična, kad ustane malo joj je jedna čarapa spala, i tako. Dobar si bio, nije bilo loše, bilo je na ivici solidnog - naveo je Bosanac.

- Ja sam prva glasala za tebe, tvoja boja mi se dopala u prvoj pesmi, nisam oduševljena drugom, mislim da to nije izbor za tebe. Treba da pevaš pesme kao što je prva, a savršeno izgledaš, srećno dalje - navela je Zorica.

- Da ste izabrali lepe pesme, jeste, svaka čast, lepe, vesele, poletne, da ti izgledaš jako lepo, izgledaš, da imaš potencijal da budeš zvezda imaš, ali pevanje je bilo korektno. Prvi si kandidat, i neka si dobio četiri glasa, ali bi mnogo toga mogli da komentarišemo. U drugoj pesmi si bio van ritma, to su neke osnovne stvari, ali neka ti je sa srećom, družićemo se još - rekla je Viki.

- Ja bih se složio sa žirijem što su rekli, više mi se sviđa prva pesma u prvoj mi fali malo više energije i nasilja, ali dobro ste radili taj mentorski posao. Malo si žurio u toj drugoj pesmi, ali dobro je to bilo, ne bi dobio četiri glasa da nije bilo dobro - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.