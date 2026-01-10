Izgledaš kao moja nastavnica matematike! Karleuša urnisala Zoricu Nikolić, Viki nije uspela da je ODBRANI!

Po Jeleninom mišljenju, kafana je maksimum ove kandidatkinje.

Zorica Nikolić naredna je kandidatkinja koja je otpevala pesmu Verice Šerifović "Ja te ne dam, a ti ideš", a njena mentorka je Viki Miljković.

Druga pesma koju je otpevala bila je "Poludelo srca", koju u originalu izvodi Zlata Petrović. Ona je dobila samo jedno "Da" i to od Bosanca.

- Ja sam prvi put glasao za jedno narodnjačko, talentovano. Pokušaj narodnog, odnosno naradonjačkog izvođenja određenih pesama. Dao sam ti šansu da probaš do baraža, što ne verujem da ćeš uspeti, da to jodlovanje i karikiranje romske muzike, izvođenja, stola, nekakvog šatora, vašora, sitnog zabavljanja, probaš da dovedeš u jedan red. Do gađanja tonova u visinama, vađenja preko jodlovanja, s ozbirom na to da je drugi krug i da ako nekim slučajem probaš da to popraviš sa svojim mentorom. Niti Zlata Petrović tako peva, a pogotovo Verica, od mene nećeš dobiti glas uopšte. Ja sam zato to pozdravio, nije ti loša boja glasa, ali je to poklopilo austrijsko jodlovanje, do te mere da to stvarno nije ukusno. Ja sam dao šansu zbog nečeg što se narodski zove trileri i na momenti boja glasa - rekao je Bosanac.

- Ovo je bio jedan džentlmenski potez. Zorice ovo nije bilo austrijsko jodlovanje, nego švajcarsko Hajdi jodlovanje, koje te je koštalo glasova. Ono što je interesantno je da si ti u tom jodlovanju bila intonativno tačna, neosporno je da si ti veoma talentovana i dobra pevačica. Ja ću ti reći nešto što ćete možda uvrediti, možda se neće svideti ni gledaocima, ali više od toga da ćeš ti od ovog posla živeti, i da ćeš se time baviti na jedan lep kafanski način, smatram da tebi Viki više od ovoga da ti pomogne. Ovo je naučeno tako kako je naučeno, ovo je tvoj manir i ona ne može to da ispravi, ti si zrela, odrasla žena, ovo je tvoj maksimum. Da možeš da budeš zvezda, bila bi do sada, da si talentovana za kafanu, za dobar posao, za svadbe, za veselja, da, ali da ćeš da budeš velika balkanska zvezda, smatram da to ne možeš da budeš. Tvoj manir, tvoj izgled, tvoja energija, tvoje ponašanje na sceni nešto što je ništa više od kafane i zabave - navela je Jelena.

- Ja ne želim da budem Madona, Tina Tarner, ali želim da radim veselja, ne treba vređati - rekla je kandidatkinja.

- Ti ćeš neosporno to raditi . Ja tebe nisam uvredila, naprotiv, rekla sam da si muzikalna i da ćeš od ovoga posla živeti i jesti hleb, ali da ćeš biti zvezda ne - dodala je Karleuša.

- Ona je žena toga i svesna i to i kaže, ima 51. godinu, ona od ovog posla živi i živeće i dalje - navela je Viki.

- Znala sam da ti Viki kao mentor nisi mogla mnogo da utičeš na ovo jodlovanje, ali kada je reč o njenom izgledu, ponašanju, energiji, mogla si tu dosta toga da poradiš - navela je Jelena.

- Ja ne mogu da idem i svih 33. oblačim - navela je Viki.

- Ugašena je, ponašanje joj je tezgaroško - rekla je Jelena.

- Svi dobro znamo kako Verica peva, kod Zlate ima i podvriskivanja, ali si u prvom krugu bila bolja. Bosanac te je toliko iskritikovao, da ja više ne bih mogla - rekla je Zorica.

- Mislim da si mogla baš mnogo bolje da odradiš ovo. Zvučalo mi je kao jodlovanje zona sumraka, štipalo za uši, zvučalo je baš hard kor, loše je bilo, čak malo i sprdački, izgledalo je kao da se sprdaš, ali sam siguran da je Viki radila s tobom i da ti se sigurno nešto desilo. Bila si bolja u prvom krugu, kao da si karikirala sad. Obe pesme si hvarisala, nešto si desilo. Ovo je malo starinski - naveo je Desingerica.

- Ti izgledaš top, kao da imaš 20 godina manje, mnogo si ugašena, kao moja nastavnica matematike - dodala je Karleuša.

Autor: R.L.