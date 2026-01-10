Narodne umotvorine Bosanaca i Desingerice! Članovi žirija se razmetali POSLOVICAMA, pašćete od smeha zbog ovoga!

Smeh do suza.

Nakon komentarisanja kandidatkinje Zorice Nikolić, Dragan Stojković Bosanac želeo je još nešto da doda, a onda je nastala veoma interesantna situacija.

- Ti imaš odličnu boju glasa, ti imaš fenomenalan tiler. Tebi ne treba ovde... Mi ovde ne prosipamo prostotu samo, mi se ovde borimo za muziku, ti imaš sve elemente, prečisti samo. Da bi nešto bilo jako, nešto mora biti tiho, da bi nešto bilo lepo, mora biti i ružnog - rekao je Bosanac.

- Što je brzo to je kuso, što srce ne zapazi, to ni oči ne vide, što se hoće, to se može, što više sile, više zla - nadovezao se Desingerica.

- Kod tebe je bilo sve bilo na ivici ružnog. Prema tome, dušo moja, ti samo preberi, prečisti malo. Je l' ovo nešto zuji, jao kakav si ti Robin Hud - rekao je Bosanac.

- Nema ljutnje, ko se ljuti, a ima nas mnogo, ko se ljuti, tuti fruti - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.