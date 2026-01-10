AKTUELNO

Domaći

Od onakvog mačo mena postade... Jovana Jeremić razbila Desingericu na komade, žiri šokiran, Bosanac odmah reagovao!

Malo joj je falilo da direktno prođe u naredni krug.

Naredna kandidatkinja Jovana Jeremić za svoje prvo predstavljanje odlučila je da otpeva svoju autorku numeru "Heroj", a njen mentor je Dragomir Despić Desingerica.

Nakon toga, Jovana je otpevala pesmu "Dopamin 2" koju u originalu izvodi Senidah. Ona je dobila tri "Da", dok je samo Viki Miljković glasala negativno.

- Ona već ima umetničko ime. Ja sam zbog prve pesme dala glas, ti si jako talentovana, neosporno, čim si napravila ovakvu pesmu, odsvirala i otpevala. Ali moj savet mentoru, mislim da je koska druga pesma - rekla je Jelena.

- Ja sam insistirao na prvoj pesmi, ona je to napravila, pa kako se kome sviđa - rekao je Desingerica.

- Mene fascinira kako se Despić pretvorio od jednog đavola na početku ove sezone, u jednog ozbiljnog mentora, koji tako racionalno objašnjava - rekla je Jelena.

- Ja to nisam radio, ali šurim je to jako, zavozam se to jako, znaš kako sam spremao ljude - naveo je Despić.

- Za prvu pesmu jako lepo, ali energetski minus dva, želim da se sve u sledećem krugu promeni 300 posto - rekla je Jelena.

- Ne zna se ko je više šokiran od nas, ali sviđa nam se, nekako si romantičan - rekla je Jelena

- Bliži se noć poezije, kada će recitovati - naveo je Ognjen.

- Od onakvog mačo mena, postade.... Jok, ti si bre Jesenjin - rekao je Bosanac.

- Je l' se vi sprdate sa mnom? Što srce ne zapazi to ni oči ne vide - rekao je Desingerica.

- U prvoj pesmi si bila fascinantna, druga pesma ne, u prvoj si slila sve svoje emocije, a druga pesma mi nije legla, za sledeći krug malo bolje razmislite o repertoaru, a ova prva pesma je divna božanstvena - rekla je Zorica.

- Ja ti nisam dala glas, jer da bi neko dobio četiri moraju da budu i prva i druga pesma dobre, u drugoj pesmi si imala dosta falša i intonativnog neslaganja sa matricom, to je samo razlog zašto ti nisam dala. Čak ni emocija nije proradila u toj Senidinoj pesmi, moramo da razlikujemo tri i četiri glasa - navela je Viki.

Autor: R.L.

