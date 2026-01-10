Crnogorski političar peva za svoje glasače! Marko Marković suočen sa kritikama, Zorica otkrila da NIJE HTEO DA JE SLUŠA!

Obilo mu se o glavu.

Sledeći takmičar ove večeri bio je Marko Marković koji je izveo pesmu Sergeja Ćetkovića "Znaj da moja si", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje on je otpevao "Usne boje vina", koju u originalu izvodi Boban Rajović. On je dobio samo jedno "Da" i to od Bosanca.

- Svi se sećamo našeg crnogorskog Mister Bina i njegovih pokreta, ali večeras, šta se desilo - upitala ga je voditeljka Bojana Lazić.

- Možda izbor pesama, suviše si uzeo patriotkse - rekao je Ognjen.

- Ja moram da ga pohvalim, mnogo si bio bolji nego u prethodnim emisijama. To znači da je bio aptamil, a sad je mleko u prahu, bolji nego što si bio, ali nije mega, treba da radiš još, da krvariš, ali to je bolje nego što je bilo - rekao je Desingerica.

- Interesantno ime i prezime, sa druge strane ti meni izgledaš kao neki crnogorski političar koji je želeo da otpeva nešto za svoje glasače, čak i liči, za biračko tijelo, ne bi me čudilo da se kandiduješ posle ovoga. Ti imaš energiju političara, držanje, izgled, ti treba u Crnoj Gori da se baviš politikom. Za političara odlično pevaš. Falilo mi je stava, energija, vi ste crnogorci vatrice, muškarci crnogorci su... Bolje je nego prošli put - rekla je Jelena.

- Bilo je dosta uspavano, ili si se uplašio, ili si umoran, meni deluješ kao da nisi ni jeo ni pio, pored toga što ti je energija ugašena, bio si neprecizan, nisi izveo nijedan skok precizno. Samo pevanje, pogotovo druga pesma, naivno dečije, neiskusno - rekla je Viki.

- Častio sam, a ja imam spremne kandidate za deset. Prva pesma, greška mentora, ostaviti kodu koja traje 15 sekundi, a ti ne znaš šta ćeš do tad, ne uraditi kraj. Ja govorim šta ja slušam, ja kod svakog svog kandidata uradim početak i kraj pesme, nisi imao kraj, osećao si se jako neprijatno, kao koliko ovo traje, ima li ovo kraja. Nisi imao intonativno loš, bio si jako skoncentrisan. To te je upropastilo. Druga pesma, koja je trebalo da pokaže da će se pokrenuti nešto... Ja sam ti dao glas iz čiste znatiželje, govorim ti da bih te uputio, ako mogu. Trebalo je da peva "Još ne sviće rujna zora", od tri tona... Opusti se i pogreši, nije problem, ako želiš napred, ako si previše zigeraš, eto ti - rekao je Bosanac.

- Ne bih komentarisala, ne želim da mislim da su zlonamerni. Pun pogodak je bila tvoja konstatacija da peva "Još ne sviće rujna zora", nije je ni čuo, ali on želi da bude pop pevač i mi smo mu tu želju ispunili - rekla je Zorica.

Autor: R.L.