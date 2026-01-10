AKTUELNO

Domaći

Tokom tvoje prve pesme Viki je prodavala stanove! Karleuša i Miljkovićka ponovo na ivici sukoba zbog Valentine Savović!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prošla je u naredni krug, ali kroz iglene uši.

Valentina Savović naredna je kandidatkinja koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda", a ona je za svoje predstavljanje izabrala pesmu "Trebaš li me" koju u originalu izvode Eni Jurišić i Matija Cvek, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugo predstavljanje ona je otpevala pesmu "Ajkula" Elle B, a nakon nastupa dobila je sva četiri "Da" i prošla direktno u naredni krug.

- Dobro je, zanimljivo izgledaš, zanimljivo se krećeš, uživaš u tome, možda nije baš za četiri glasa, ali to je dobra muzika, dobro je Jelena radila - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kad tebe vidim kao paket, to je dobro, nije samo pevanje, mi sve ocenjujemo, dopalo mi se, zato si zaslužila moj glas - rekla je Viki.

- Više si mi se dopalo u prvom krugu, malo je iskočio iz šina taj adrenalin, ali zaslužila si ovo - rekla je Zorica.

- Ja ne znam ovu prva pesma, malo smandrljano, nije mi se dopalo, nije ti zabranjeno da pevaš dve brze pesme, s obzirom na stajling, na želju, bolje da pevaš brze pesme, na slog, kao što je druga pesma, vodi računa o izgovoru teksta, sa razumljivošću teksta, hvataš za oči, hvataš za slušanje, ne daš mi da telefoniram, da prodajem stanove, da ugovaram tezge - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledala sam, i pop*zdela sam što je Viki tamo sve vreme prodavala stanove, pola prve pesme te nije pogledala, to više ne može da se desi - rekla je Jelena.

- To nije tačno, u prvoj pesmi nisam prodala nijedan stan, ja sam čula u prvoj pesmi tvoju fantastičnu boju glasa, imaš neki pesak, ja sam to čula, ništa mi nije smetalo - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Petnaestogodišnja Ivona Brnović POBRALA SVE SIMPATIJE! Žiri joj uputio ZLATNE SAVETE (VIDEO)

Domaći

VEĆ NA POČETKU POSTAVIO DOMAĆI ZADATAK! Denijal Skender oduvao sve, ostavio ŽIRI BEZ DAHA (VIDEO)

Domaći

Od onakvog mačo mena postade... Jovana Jeremić razbila Desingericu na komade, žiri šokiran, Bosanac odmah reagovao!

Domaći

KAKVA MAČKA! Takmičarka izdominirala na sceni, bila je na korak do ispadanja, a sada je žiri prepoznao napredak!

Domaći

Naša pevačica saznala da boluje od teške bolesti: Mesecima je imala temperaturu, ono što je usledilo je šokiralo sve!

Zadruga

Ne izlazim srećna: Aneli priznala da nije ispunila sve svoje ciljeve u rijalitiju, pa otkrila šta je želela da pokloni Drvetu! (VIDEO)