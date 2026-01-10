Tokom tvoje prve pesme Viki je prodavala stanove! Karleuša i Miljkovićka ponovo na ivici sukoba zbog Valentine Savović!

Valentina Savović naredna je kandidatkinja koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda", a ona je za svoje predstavljanje izabrala pesmu "Trebaš li me" koju u originalu izvode Eni Jurišić i Matija Cvek, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugo predstavljanje ona je otpevala pesmu "Ajkula" Elle B, a nakon nastupa dobila je sva četiri "Da" i prošla direktno u naredni krug.

- Dobro je, zanimljivo izgledaš, zanimljivo se krećeš, uživaš u tome, možda nije baš za četiri glasa, ali to je dobra muzika, dobro je Jelena radila - rekao je Desingerica.

- Ja kad tebe vidim kao paket, to je dobro, nije samo pevanje, mi sve ocenjujemo, dopalo mi se, zato si zaslužila moj glas - rekla je Viki.

- Više si mi se dopalo u prvom krugu, malo je iskočio iz šina taj adrenalin, ali zaslužila si ovo - rekla je Zorica.

- Ja ne znam ovu prva pesma, malo smandrljano, nije mi se dopalo, nije ti zabranjeno da pevaš dve brze pesme, s obzirom na stajling, na želju, bolje da pevaš brze pesme, na slog, kao što je druga pesma, vodi računa o izgovoru teksta, sa razumljivošću teksta, hvataš za oči, hvataš za slušanje, ne daš mi da telefoniram, da prodajem stanove, da ugovaram tezge - rekao je Bosanac.

- Gledala sam, i pop*zdela sam što je Viki tamo sve vreme prodavala stanove, pola prve pesme te nije pogledala, to više ne može da se desi - rekla je Jelena.

- To nije tačno, u prvoj pesmi nisam prodala nijedan stan, ja sam čula u prvoj pesmi tvoju fantastičnu boju glasa, imaš neki pesak, ja sam to čula, ništa mi nije smetalo - rekla je Viki.

