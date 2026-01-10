Kad te želja nosi, nemoj ništa da te pokosi! Emin Mumdžić digao publiku na noge, za dlaku mu izmakao direktan prolaz!

Svima je izmamio osmeh.

Emin Mumdžić naredni je kandidat koji se večeras predstavio i to pesmom "Cvijeće" koju u originalu izvodi "Lexington bend", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga, Emin je izveo "Taguj me", pesmu "Fantastic benda", a za svoj nastup dobio je tri "Da", a samo jedno "Ne" od Bosanca.

- Pa da budem iskreno, meni je on bezgranično simpatičan, i razmišljao sam da li da se priključim publici i ljudima koji uživaju. Ali hajde da ja ne budem zadušna baba pa dajem glasove i kome treba i kome ne treba. Ti si po meni zvezdica, znaš li ti vezati kravatu. Meni je sve bilo top, ubio sam ti se objašnjavajući tekst, kasnio si sve vreme, ne dao Bog da je bio još jedan refren ti bi otišao tercu niže. Ali ja apelujem da prođeš, od tebe ćeš biti štofa, apelujem da se na tebe obrati pažnja. Samo tekst ubijaj, muzikalan si - rekao je Bosanac.

- Ti si meni od prvog momenta kad si izašao, izmamio si mi osmeh, i Zorica i Despić svi smo te gledali sa simpatijama, to mnogo govori o tebi. Mnogo si bolji nego u početku, kad je reč o pevanju, mnogo si se popravio, što znači da tebi treba samo rad i vežbanje. Imaš harizmu, presladak si, u krajnjem slučaju, šoubiznis nije takmičenje u lepom pevanje, to je kompletan paket, ti to imaš, u sledećem krugu ćeš biti još bolji, evo ti moj glas i ljubav iz Beograda za Novi Pazar - rekla je Jelena.

- Ti si večeras išao na sve ili ništa, tako si mudar kandidat, u prvom krugu si nam doneo cveće, u drugom si nam doneo mantije i urmašice, e sad pošto ideš u treći krug, moraš dobro da razmišliš šta ćeš i kako ćeš, a sve ovo što su ti rekli je istina, s tim što si ti prvi kandidat koji je držao našu pažnju. Nije bilo brilijantno pevanje, ali svaka čast - rekla je Zorica.

- Velika želja, velika samouverenost, tako se radi. Nije bilo perfektno pevački, da si dobio četiri možda bih ti dao opomenu, da se bolje spremiš. Kad te želja nosi, nemoj ništa da te pokosi - naveo je Desingerica.

Ognjen Amidžić ipak je odlučio da će se on u baražu boriti za prolaz u neredni krug.

Autor: R.L.