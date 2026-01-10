AKTUELNO

Voliš da ručkaš, ali voliš i ovo da radiš! Karleuša i Viki nagradile samopouzdanje Anite Petrović!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bila im je veoma simpatična.

Anita Petrović sledeća je izašla na veliku scenu "Pinklovih zvezda" i izvela pesmu Aleksandre Prijović "Devet života", a njen mentor je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje ona je otpevala pesmu Lepe Brene "Miki, Mićo". Anita je dobila dva "Da" od Jelene i Viki, dok su Bosanac i Zorica glasali negativno.

- Meni je bilo jako simpatično, super energija, odličan odabir pesama, intonativno tu i tamo, ali ne mogu svi da imaju četiri ili jedan, mora da postoji ta razlika, bila si mi bolja nego u prvom krugu - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si imala jedan ili dva glasa podrške, to ništa ne menja, ja sam htela da ti dam glas zato što si bila simpatična, samouverena, dala si sve od sebe i to se videlo. Vidi se da voliš da ručkaš, ali vidi se i da voliš ovo da radiš, puna si energije, puna si neke strasti, ja to poštujem, cenim, nagrađujem glasom. Moraćeš povesti računa o intonaciji, o fokusu, nekako nisi koncentrisana, nešto se meni jako svidelo kod tebe, bori se - rekla je Jelena.

- Ja mislim da je ovaj tvoj nastup sasvim adekvatno nagrađen - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

