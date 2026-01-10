Ti si moj sin Dragan! Desingerica i Bosanac urlaju jedan na drugog: Ja kad bacim mamac i ZAKAČIM SOMA...

Haos između njih dvojice nikad ne prestaje.

Nakon nastupa Anite Petrović, čiji je mentor Dragomir Despić Desingerica, došlo je do interesantnog verbalnog obračuna između njega i Bosanaca.

- Više sam očekivao od tvog mentora, ova Brenina pesma je snimljena još u prošlom veku, da li je moguće da se vraća nazad, ja što sam ostao tamo zaglavljen, to nije zameriti, a on je mlad momak, a izgleda ide kao puž, zato ti nisam dao glas. Birajte pesme adekvatno onome što vaši mentori obećavaju, da čujem taj progres - rekao je Bosanac.

- Nije sve za svakoga, svaki izvođač je drugačiji - rekao je Desingerica.

- Ti ništa nisi uradio - rekao je Bosanac.

- A šta je bilo pre toga, ne znaš, pričaš nebuloze - pobunio se Desingerica.

- Ti ne možeš da se iskobeljaš iz obećanja, ti ne možeš da ispuniš što obećaš. On je obećao: "Videćete šta ću da napravim" - ponovo se pobunio Bosanac.

- Ne može on od nje njega da napravi - ubacila se Jelena.

- Jesi, obećavao si mnogo - rekla je Bojana Lazić.

- Gde si tata, nema te nigde tata, gde si, ne postojiš - rekao je Bosanac.

- Šta hoćeš da igra brejk dens, da se vrti po podu - pitao je Despić.

- Izbor tvojih pesama, koji si natucao jednom harmonikašu, vidi se kako ti rendaš, upropastio si jednu kandidatkinju. Ti non-stop pričaš o napretku i ferariju, a ubacio si je u opel iz 79. godine, loše je to, zemljače - odbrusio je Bosanac.

- Ove pesme su evergrin - rekla je Viki.

- Bojana, ja tebi zameram, ne zameram Bosancu, jer on ne zna da peva, on d*nda dugmiće. Ti si moj sin, sin Dragan - rekao je Desingerica.

- Ja sam ozbiljan pecaroš, kad zabacim mamac somu i kad ga zakačim, on je moj - rekao je Bosanac, a Despić mu je pokazao šaku.

- Da sam znao da si ti takav, ja ne bih ni pravio decu, usvojio bih te - dodao je Bosanac.

Autor: R.L.