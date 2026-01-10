Zorica koristi svoje manipulativne moći! Brunclikova dala sve od sebe da Emilija Stanković prođe dalje, evo ko ju je sprečio!

Ipak će sreću potražiti u baražu.

Emilija Stanković naredna je takmičarka koja se predstavila ove večeri i to sa Cecinom pesmom "Ne kuni majko", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

"Perice moja merice" koju u originalu izvodi Lepa Brena, bila je drugi Emilijin izbor, a za svoj nastup dobila je tri da, dok je samo Jelena Karleuša dala "Ne",

- Moja lepotica, moja lutkica Zorica. Evo realno Zorice, da li je ona bila za sva četiri da - pitala je Jelena.

- Ne, ali zašto ti ne? Ali Jelena, zaboravila si da je ona pala u nesvest u prvom krugu - rekla je Zorica.

- Pa nije Jelena doktorka - dodao je Bosanac.

- Ja mogu da promenim u da, ali ova devojka nije bila za četiri da. Ja neću da se zameram sa Zoricom, ali ona nije bila za direktan prolaz - navela je Karleuša.

- Ovo ne sme da bude lično, mora da bude profesionalno - rekao je Desingerica.

- Moram da se složim sa Jelenom, ako to budemo gledali, što si ti meni, ja glasam za kandidata, ne za mentora. Ja sam dala "Da", ali sam se dvoumila, ali sam približnija Jeleni. Moraš da poradiš na vibratu, vrlo je neartikulisan, grub, tome treba vremena, pitanje je da li ćeš to naučiti i za šest meseci. Više sam bila za "Ne", ali više je za dva nego za tri da, imala si takav falš na "Perice, moja merice" da nas je glava zabolela. Trebala si malo da podigneš matricu. Jelena je ispravno postupila - rekla je Viki.

- Ja sam bio opčinjen Zoricom, ona koristi manipulativne moći i ja sam morao da dam "Da". Što se mene tiče, Zorica bi mi zamerila jako, ja sam glasao za Zoricu. Mislim da je ovo bilo za jedno "Da", nije bilo toliko dobro. Po meni je ovaj učesnik za baraž, za jedno da, da je malo podstaknemo - rekao je Desingerica.

- Ja ne razumem ovu diskusiju. Publiko, je l' ova cura pevala? Ima tu dosta stvari koje će se popraviti vremenom, ja ću svoje "Da" odbraniti. Tvrdim da ona može da ide dalje - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.