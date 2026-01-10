Andrija Veličković prošao direktno u sledeći krug uz pomoć produkcije, Karleuša zarežala: Bosanac, RASKIDAMO, pokrij se ušima i brkovima!

Kralj ljubavi između njih dvoje!

Sledeći je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašao Andrija Veličković, koji je otpevao pesmu Saše Matića "Zabranjena ljubav", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Andrija je potom otpevao pesmu Dejana Matića "Oženjen sam", a za svoj nastup on je dobio tri "Da", dok je samo Bosanac glasao negativno.

- Ovde je sve jasno ko dan, e Bosanac. Dotakla ga pesma: "Oženen sam, a ko momak živim", znam u kom grmu leži zec - bunila se Karleuša.

- Kad je muzika u pitanju, preko nje ne može ništa - naveo je Bosanac.

- Ovo "Ne" znači javni raskid - rekla je Jelena.

- Zato što je tako pevao, malo dobro, malo loše, malo falš, malo se ispravi, malo modulacija ništa, pa se malo ukrca, i moja baba Gina bi se ukrcala na pola refrena. Muzika je lepota čistote. Previše si glasova dobio kako si pevao nečisto, jesi bio razdragan, gajio si preporuku šarma, lepote, animiranje žirija, ali pevanje ne - rekao je Bosanac.

- Ja ne bih bila ovakva - navela je Karleuša.

- Ja sam se nećkao, nije mi loše, ali nije mi baš ni mega, baš sam bio u nekom čudnovatom osećanju, nije skroz bio gas, ali nije ni da nije, čudnovato se osećam, više je bilo dobro nego loše - rekao je Desingerica.

- Je l' ti se osušilo grlo? U drugoj pesmi si bio baš van intonacije. Ja otišla u Svilajnac, oni te napljuvali najsrašnije, šalim se sine. Dobio si koliko i devojka kojoj sam ja mentorka, tu ste egal - rekla je Zorica.

- Ja se uglavnom ne slažem sa ovim što su kolege rekle, mislim da si ti jedan od najboljih kandidata koji su večeras bili, ne kažem da je najboljih kandidata koje sam srela, ali u večerašnjoj emisiji on je jedan od najboljih. Odabir pesama mi se jako dopao, nisam čula te tvoje falševe. a najbolje će prosuditi publika, valjda nisu svi gluvi kao topovi. I kraj malih ekrana ima znalaca, nije baš da niko ne čuje. Niko nije presavršen od početka do kraja, i nama se desi da mi omašimo nešto, a svi izađemo pa se omakne nešto. Večeras si bio jako dobar, po mom mišljenju treba da ideš odmah dalje - rekla je Viki.

- Nemojte Ognjena navoditi, on je vrlo labilan, hoće da popusti kad je pod pritiskom - dodao je Bosanac.

- Bosanac, pusti sada, rekao si šta si rekao, u Bosni žene vode glavnu reč, i zato sad ćuti pokrij se ušima i brkovima. Kad žena priča, bosanac ćuti manji je od makovog zrna - rekla je Jelena.

Ognjen Amidžić pustio ga je direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.