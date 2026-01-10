Nisam zadovoljna mentorom koji se buni! Zorica se naljutila na Viki jer je branila svoju kandidatkinju Tijanu, Miljkovićka SPUSTILA LOPTU!

Nove trzavice između njih dve.

Tijana Milunović naredna je kandidatkinja koja se predstavila večeras, te je izvela pesmu "Usnila je dubok sanak" Jelene Tomašević, a njena mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugu pesmu ona je ponovo izabrala Jelenu Tomašević i pesmu "Vertigo". Ona je dobila dva "Da" od Jelene i Desingerice, dok su joj Zorica i Bosanac dali "Ne".

- Ja sam dala glas zbog prve pesme, bila je jako dobra, korektna si bila, ta vrsta ti leži, ali ovo drugo, nisam htela da povučem glas - rekla je Jelena.

- Prva je bila super, a o drugoj bismo mogli da diskutujemo - rekla je Viki.

- Prva pesma je njena zona komfora, a druga treba da se navikne, dobila je koliko je realno, mislim da za drugu pesmu treba mnogo vežbanja, to Viki može da uvežba sa tobom - rekao je Desingerica.

- Druga pesma, ne da nije bilo dobro, nego sve što je bilo u prvoj dobro, pokvarila je u drugoj. Nisam zadovoljna mentorom koji se buni i kaže da je ovo nerealno glasanje - rekla je Zorica.

- To je moje pravo, kako ću ja da branim svog kandidata - rekla je Viki.

- Suviše je to naivno, amaterski, nedorađeno. Prva pesma, to su pesme za koje ja neću glasati, to bude jedan nacionalni naboj, te se ne peva tako, ti to ne čuješ, ne znaš o čemu se radi, takve pesme se pevaju sa načinom koji mora izazvati aplauz. Druga pesma, je l' znate ko peva to, takva pevačica peva takvu pesmu, a ti nisi sastavila nijedan ton čist. Ja nemam šta više da diskutujem. Ti si lepa cura, ima štofa, ali ne za ovu godinu - rekao je Bosanac.

- Nisam rekla da je bila savršena, nije zaslužila četiri, ali možda je zaslužila tri, okej, ja sam možda malo pristrasna prema svojim kandidatima, ali moram da se složim sa kolegama - rekla je Viki.

Autor: R.L.