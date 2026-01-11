Kome je žena pevačica SAHRANJUJE GA OPŠTINA! Jelena otvoreno muvala Bosanca, on je na keca odbio!

Neće ni da čuje!

Andrea Vantić naredna je takmičarka koje je izašla na velelepnu scenu i izvela pesmu "Lepi moj" Snežane Đurišić, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala numeru "Imam pesmu da vam pevam", koju u originalu izvodi Lepa Brena. Andrea je dobila sva četiri "Da" i direktno prošla u naredni krug.

- Skoro se tako u Bosni peva, strofa druge pesme, da probam da ti pomognem tebi, kad je nisko, onda je tiho, ideš u falš, kad je strofa tiše je, da ne bi bežala u falš naviše - rekao je Bosanac.

- Ne može da se guši ako je nisko, i kad je nisko, hoću da te čujem - vikala je Jelena.

- Nemoj pokazivati svoju nemuzikalnost. Ti ne znaš jer nisi radila na tome, nisi jer ne objašnjava se tako. Ti dušo moja, imaš odličnu boju glasa, što je nisko to je tiho, što je visoko to je jako. Ti si gore bomba, bravo - rekao je Bosanac.

- Ako je nisko ne mora da se davi - vikala je Karleuša.

- Onda si ti kriva, onda si joj pogrešnu intonaciju izabrala. Ti ne čuješ jer si ogluvela od loših ozvučenja na nastupima - vikao je Bosanac.

- Gde si pošao, dođi ovamo, hajde da se smuvamo opet Bosanac - povikala je Jelena, dok je Bosanac napuštao svoje mesto.

- Neću, beži od mene. Nemoj da se brukaš - rekao je Bosanac.

- Ti si harmonikaš, a žena ti nije pevačica, evo pitaj Kemiša - rekla je Jelena.

- Sreća da mi nije pevačica, jer kome je žena pevačica njega sahranjuje opština. Moja žena da je pevačica, mora biti muzikalna - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.