Napuštam takmičenje, skidam bubicu! Bosanac digao sve na noge zbog Andree Vantić, ona prošla direktno u sledeći krug!

Izvor: Pink.rs

Totalni haos u studiju!

Nakon žestoke rasprave Jelene Karleuše i Bosanca oko toga kako se pevaju niski tonovi, i ostali članovi žirija dali su svoj komentar na nastup Andree Vantić, koja je opevala pesme "Lepi moj" Snežane Đurišić i "Imam pesmu da vam pevam" Lepe Brene.



- Meni je nebitno ko je mentor, ali je bitno kako će ova devojka da izađe odavde - rekao je Desingerica.

- Ja sam dao "Da", sad dajem savete, napuštam takmičenje, skidam bubicu - rekao je Bosanac.



Jelena i Desingerica odmah su došli da ga smire, a on se vratio na svoje mesto.

- Mico, odabir pesama me iznenadio, s ozbirom na to da Karleuša ne preferira narodnu muziku, onda sam oduševljena matricom jer je Kemiš radio matricu za tu prvu pesmu, to je bilo baš onako kako treba. Ali druga, kad imaš takvu pesmu nemoj sebe da dovedeš u situaciju da raspravljamo, malo je falilo da bude savršeno - rekla je Zorica.



- Andrea bravo, bila si odlična, dobar kandidat, dobra, masna boja glasa, prava narodnjačka. Ja sam htela da kažem da je Bosanac bio u pravo, u donjim lagama se peva tiše. Ona je fenomelan pevač, ali kad si u donjim lagama manje izbacuj vazduha - rekla je Viki.

Autor: R.L.

