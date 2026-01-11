AKTUELNO

Marko Ignjatović USKORO POSTAJE OTAC! Prošao direktno u sledeći krug, Desingerica prišao i podigao ga u vazduh!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičar napravio totalnu pometnju.

Sledeći takmičar večeras je bio Marko Ignjatović koji je otpevao pesmu "Ti mene ne voliš", Osmana Hadžića, a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

"Ruža i trn", pesma Sinana Sakića bila je drugi Markov izbor, a nakon nastupa on je dobio tri da, dok mu je samo Desingerica dao "Ne".

- Može prvo da se obrati Dragice - rekao je Ognjen, misleći na Desingericu koji je sao na Zoričino mesto i stavio njene naočare.

- Meni je bilo dobro, zadovaljavajuće, druga pesma, pst! Druga pesma je motivacija za treću pesmu. Dobro pevaš druže, gornje lage su ti gornje, donje su ti donje. Svidelo mi se, prva pesma mi je emotivna bila, ali druga mi je bila okej, ti si za tri "Da" i mislim da ćeš u baražu proći, dobar vokal imaš i najboljeg mentora imaš. Zorica pojma nema koliko je ja gotivim - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gadno je kad Desingerica misli, to razbija koncepciju ove divne atmosfere, bio si odličan u prvoj pesmi, ti si izneo ijekavicu, lepa ti je boja glasa, pevaš muzikalno. Druga pesma refreni su bili divni, a strofe su te zbunile - rekao je Bosanac.

- Meni je realnost tri glasa, meni se svidela druga pesma, čini mi se da je bila tvoja ideja, leglo ti je to, jako lepo ponašanje na sceni, lepo izgledaš, imaš dobar potencijal i materijala da budeš Pinkova zvezda. Do tebe je - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si po meni oštećen večeras, trebalo je da dobiješ četiri glasa, takođe si jedan od najboljih večeras - rekla je Viki, a Zorica je prišla da joj pruži ruku.

- Prvo da kažem da mi čekamo bebu za nekoliko dana. Molim produkciju da dovede veštaka da dešifruje ovu stručnost koju je on objasnio zašto je on dao "Ne" - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Ognjen je kandidata poslao direktno u naredni krug, a Desingerica je došao da mu čestita i podigao ga u naručju.

Autor: R.L.

