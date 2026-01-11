AKTUELNO

Domaći

Moji gej prijatelji misle da je ova SIROVINA S*KI! Karleuša otkrila da Desingericu vole i muškarci, on ODLEPIO!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Nakon nastupa Marka Ignjatovića, Desingerica je morao da prokomentariše njegov stajling, a u komentarisanje se odmah uključila i Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- I da obučeš svoj broj odeće. Kakva je ovo moda - poplava moda? Malo, malo dođu kratkih pantalona, nije loše, ali nije ni porše. Vidi, muškarčina, nisam presvukao pantalone tri dana, pravi muškarac. Da li sam ja ostario. Bermude na minus deset? Mora da čuvate jajnike - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkriću ti jednu tajnu o Despiću, bez obzira što on ovako izgleda kao da šibicari ispred SRT-a u blokovima, pričala sam sa mojim prijateljima koji su gej, i koji su za divno čudo pokzali veliko interesovanje i simpatije prema ovom životnom obliku. Oni smatraju da je ova sirovina s*ksi u nekom perverznom obliku i to se gej ljudima sviđa - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad smo na škakljivom terenu, da l' da se proba ili da se ne proba? Sad kad bih obukao to, znaš šta bih peglao, i žensko i muško - naveo je Despić.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

Napolju bi mi bila kombinacija: Anita zaurlala na Luku pred punom sobom i proglasila ga najvećim blamom Srbije, pa otkrila da on i dalje voli Aneli(VI

Domaći

Vodio sam je kod Karamujića, nije bila čista: Bora otkrio da je Milica sumnjala da je gej, isplivale najmračnije tajne i šok detalji iz njihovog braka

Domaći

Brutalno raskrinkavanje Maje i Anđela: Dača ih razotkrio do srži i otkrio da su nakon Zadruge 3 imali s*ks, Janjuš se prisetio novih detalja! (VIDEO)

Zadruga

Želi da me usvoji jer... Sandra otkrila sve o odnosu s Bajom, evo kako je Luka reagovao na ovu ideju! (VIDEO)

Zadruga

Ne skida pogled s nje! Đukić poljubio Teodoru pred Bebicom, on menja boje poput semafora (VIDEO)

Zadruga

Haos za stolom! Teodora bezuspešno pokušala da sve svali na Bebicu, on misli da je sve sa Filipom farsa (VIDEO)