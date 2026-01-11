Moji gej prijatelji misle da je ova SIROVINA S*KI! Karleuša otkrila da Desingericu vole i muškarci, on ODLEPIO!

Šok nad šokovima!

Nakon nastupa Marka Ignjatovića, Desingerica je morao da prokomentariše njegov stajling, a u komentarisanje se odmah uključila i Jelena Karleuša.

- I da obučeš svoj broj odeće. Kakva je ovo moda - poplava moda? Malo, malo dođu kratkih pantalona, nije loše, ali nije ni porše. Vidi, muškarčina, nisam presvukao pantalone tri dana, pravi muškarac. Da li sam ja ostario. Bermude na minus deset? Mora da čuvate jajnike - rekao je Desingerica.

- Otkriću ti jednu tajnu o Despiću, bez obzira što on ovako izgleda kao da šibicari ispred SRT-a u blokovima, pričala sam sa mojim prijateljima koji su gej, i koji su za divno čudo pokzali veliko interesovanje i simpatije prema ovom životnom obliku. Oni smatraju da je ova sirovina s*ksi u nekom perverznom obliku i to se gej ljudima sviđa - rekla je Jelena.

- Sad smo na škakljivom terenu, da l' da se proba ili da se ne proba? Sad kad bih obukao to, znaš šta bih peglao, i žensko i muško - naveo je Despić.

Autor: R.L.