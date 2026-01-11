AKTUELNO

Stefan Radić oduvao sve, prošao u naredni krug! Desingerica u naletu emocija POGODIO PUBLIKU!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve puca od adrenalina.

Stefan Radić naredni je takmičar koji je izašao na scenu i predstavio se pesmom Bjelog Dugmeta "Lažeš zlato, lažeš dušo", a njegov mentor je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu on je odabrao numeru "Hajde da se volimo" koju u originalu izvodi grupa "Karber", a za svoj nastup dobio je tri glasa, a negativno je glasala samo Zorica Brunclik.

Desingerica je u naletu emocija pogodio gospođe iz publike kutijama sponzora, koje su stajale na stolu pored Ognjena, ali im se odmah izvinio i izljubio ih.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo za emociju, energiju, ali intonativno jako klimavo, mislim da te je povukla emocija, adrenalin. Sviđa mi se, ali čućeš puno falševa. Moraš više da kontrolišeš krajeve, svaki kraj ti je bio u falšu. Da imaš energiju i taj naboj, udarac, atak imaš - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo majstore, čestitam. Kao muzičar da pohvalim ovu vrstu muzike koja meni prija, potreban si ovom takmičenju. On je prošli put rekao da radi u studiju. Postoji muzika koju sam ja svirao, čistota pesma pevanja je bitna, nema dileme. Bjelo Dugme je soliste imao kapa dole, nema zezanja sa emocijom, malo si podbacivao, samo pročisti, muzika je lepa, udesi je da bude lepa i svi ćemo ti dati aplauz, nemoj se z*zati, ispašćeš - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Složiću se sa svim što je Bosanac rekao, da si potreban takmičenju i da ti je odabir pesma bio fenomenalan. Bilo je nečistih tonova. Ali tvoja boja glasa je vrlo karakteristična, tebe ćemo zapamtiti, ja ću te prepoznati, tebe ću sigurno, to je jako važno i veliki plus, puno sreće - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- U prvom krugu si mi bio čvršći, nije bilo loše, ali nije ni porše - rekla je Zorica.

Ognjen je ipak odlučio da Stefan prođe direktno u naredni krug.

Autor: R.L.

