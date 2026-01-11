ONA BI SA MNOM IMALA SVA ČETIRI GLASA! Jelena udarila na Vikino mentorstvo, njena kandidatkinja zbunjena!

Žestoka rasprava zbog Marije.

Marija Vićentić naredna je takmičarka koja se pojavila na velikoj sceni "Pinkovih zvezda", a ona je izvela pesmu Milice Todorović "Proći ćeš me ti". Njena mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala numeru Lepe Brene "Boli me uvo za sve". Osim promene ritma, ona je promenila i kompletan stajling. Nakon nastupa Marija je dobila samo jedno "Da" od Desingerice, dok je ostali nisu podržali.

- Nije zbog Vikija, ja nisam pristrasan mentorima. Ja sam Vikijeve kandidate nekad i napušavao. Zanimljivo izgledaš, to mi je možda za moderniju muziku, sa kojom Viki možda nije upoznata. Prva mi je bila bolja, ali druga je bila zanimljiva. Zanimljivo izgledaš, imaš materijala za modernu muzku, što se mene tiče imaš materijala za to - rekao je Desingerica.

- Konsultovala bih ja tebe za to, ali nisam sigurna da je ta moderna muzika nešto što joj leži. Mislim da ne bi bilo dobro za nju - navela je Viki.

- Šta kandidatkinja voli da sluša - pitao je Desingerica.

- Prošli put ste mi predložili nešto modernije, tipa Teodora Džehverović, to zaista nije izvodljivo pevati, previše brze - navela je kandidatkinja.

- Te pesme nisu takmičarske, dobro su izabrale pesme, ali druga pesma je bila niska, zašto ova niska intonacija - rekla je Jelena.

- Ona je amater, ne bavi se pevanjem, nema taj raspon, ne može da dođe do visina. Bilo je netačnih tonova, tek je gore pobeglo - rekla je Viki.

- Ne treba da slušaš njih, zato si ti mentor, ona bi sa mnom ovde imala sva četiri, ne bi ona radila kako ona hoće, nego kako mentor kaže - navela je Jelena.

- Kakvih četiri, o čemu pričate, cura peva dur mol, kraj priče - rekao je Bosanac.

- Žao mi je Marija, devojka se nije nikad bavila pevanjem - pravdala se Viki.

Autor: R.L.