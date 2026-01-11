AKTUELNO

ZAKUCAVANJE ZA SAM KRAJ! Hamit Eminović razvalio sve, dobio sva ČETIRI DA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bosanac i Viki se složili da ne peva više Čolu.

Poslednji kandidat koji se večeras predstavio bio je Hamit Eminović. On je izveo pesmu Harisa Džinovića "Rano je za tugu", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao numeru "Mangupska", koju u originalu izvodi Zdravko Čolić. On je dobio sva četiri glasa i prošao direktno u naredni krug.

- Ja nemam šta da kažem, osim da telefon nikad više ne nosiš u džepu kad nastupaš - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta? Šta si uradio? Zašto ti je toliki telefon, ja sam mislila da je nešto drugo - bila je zbunjena Jelena.

- Ovo je lap-top - rekao je Desingerica.

- Prva pesma odlična, problem prve pesme je što mentorka nije ponovila prvi refren. Druga pesma, ko te nagovori Čolu da pevaš, aman čoveče, daj mu dve pesme od Harisa, nemoj Čolu pevati nikad više u životu. Nijedan čist ton nije ubo u strofi. Dobar si, lep si momak, nemoj se upuštati u gradivo koje ti je strano. Naturi mentorki ono u čemu se ti osećaš najbolje, bravo - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Složila bih se sa Bosancem, to nije bilo dobro, ne peva se tako Čola, dobar si pevač - navela je Viki.

- On je odrastao od Perice Gulu, to je najbolji romski harmonikaš koji se ikad pojavio - naveo je Bosanac.

- To su predrasude, nemoj mi ga stavljati u šablone, ne želim te predrasude - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušao sam Čolu, voleo sam da ga slušam - dodao je kandidat.

- Osetio sam nešto veoma toplo, dobar je Čola, šuri Čola, ali šta mi pričamo za četiri da, je l' si ti normalna kolegice, to ti je to - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

