NOVA ŠANSA ZA NJIH DVOJE! Evo ko se vratio u takmičenje iz baraža!

Dobili su još jednu priliku da pokažu šta mogu.

Nakon što su svi kandidati završili svoje nastupe, usledio je baraž, a oni koji nisu prošli direktno dobili su novu priliku.

- Osam takmičara je prošlo direktno u sledeći krug, a iz baraža još dvoje prolazi, dok šestoro napušta takmičenje. Hvala vam što ste učestvovali, što ste se potrudili, nadam se da ćete naučiti nešto iz svega ovoga i možda se ponovo vidimo - rekao je Ognjen Amidžić.

Prva takmičarka koja se vratila iz baraža je Jovana Jeremić.

- Ja bih da se zahvalim celom timu ljudi koji radi oko mene, usvojiću sve kritike i savete, popraviću sve u narednom krugu. A Desingerici prvenstveno hvala što si me podržao kao autora i neću te izneveriti - rekla je Jovana.

Drugi takmičar koji je prošao u sledeći krug iz baraža je Emin Mumdžić.

- Hvala puno svima i žiriju i produkciji, hvala divnoj publici idemo još jače - rekao je Emin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.