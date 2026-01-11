AKTUELNO

Domaći

NOVA ŠANSA ZA NJIH DVOJE! Evo ko se vratio u takmičenje iz baraža!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobili su još jednu priliku da pokažu šta mogu.

Nakon što su svi kandidati završili svoje nastupe, usledio je baraž, a oni koji nisu prošli direktno dobili su novu priliku.

- Osam takmičara je prošlo direktno u sledeći krug, a iz baraža još dvoje prolazi, dok šestoro napušta takmičenje. Hvala vam što ste učestvovali, što ste se potrudili, nadam se da ćete naučiti nešto iz svega ovoga i možda se ponovo vidimo - rekao je Ognjen Amidžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Prva takmičarka koja se vratila iz baraža je Jovana Jeremić.

- Ja bih da se zahvalim celom timu ljudi koji radi oko mene, usvojiću sve kritike i savete, popraviću sve u narednom krugu. A Desingerici prvenstveno hvala što si me podržao kao autora i neću te izneveriti - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Drugi takmičar koji je prošao u sledeći krug iz baraža je Emin Mumdžić.

- Hvala puno svima i žiriju i produkciji, hvala divnoj publici idemo još jače - rekao je Emin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Oni su za dlaku izbegli izbacivanje: Evo ko se vratio iz BARAŽA 'Pinkovih zvezda'!

Domaći

NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Ovo dvoje takmičara su se vratili u takmičenje iz baraža (VIDEO)

Domaći

TESNO U BARAŽU! Njih dvoje su se vratili sa ivice ispadanja!

Domaći

SAMO NJEMU SE SREĆA OSMEHNULA! Jedan takmičar se vratio iz baraža, evo i koji (VIDEO)

Košarka

Tomislav Tomović ostaje trener u Zvezdi: Pomagaće Saši Obradoviću na klupi crveno-belih

Domaći

Najuticajnija Srpkinja u svetu kupila stan u OVOM DELU BEOGRADA! Živi u tri evropske metropole, a sad ima nekretninu i u Srbiji