LAJKUJEŠ RUŽNE KOMENTARE O MENI! Karleuša saterala kandidate U ĆORSOKAK, nije mu bilo izlaza!

Iako su mu dali četiri "Da", nisu ga nimalo štedeli.

Sledeći takmičar ove večeri bio je Ivan Barišić, koji je izveo pesmu Seja Kalača "Kafanska pjevačica", a njegov mentor je Desingerica.

Za svoju drugu pesmu on je odabrao numeru Halida Muslimovića "Znam za sve sam kriv". Ivan je za svoj nastup dobio sva četiri glasa žirija i direktno se plasirao u naredni krug.

- Iznabadao bih ga, nisam očekivao četiri "da" - dobacio je Desingerica.

- Ovo je kad izlaziš iz objekta, pa muzici opet ostaviš bakšiš. Sve je to prosečno, vrlo mlako, ne samo zbog toga što ti tako pevaš, možda one i trebaju tako u neku ruku, ali baš zato, očekujući nabadanje, struganje, deranje, šta god da ti je rečeno, pogrešno ti je rečeno. Očekuje se od tvog mentora, koji je jedan poznati programer, producent, da ti uradi neku matricu, da ti prilagodi tvom glasu, da pokažeš raskoš i njegovog talenta, da ti pokaže kako treba da se igr, pa da uzmeš jednu testeru, istesterišeš, ništa nisi uradio. Ali ovo je bonus za sledeći krug, inače prosečan nastup, ispod proseka - rekao je Bosanac.

- Večeras je moj red da častim, moja prva je bila mnogo bolja, bio je super odabir pesama, ali znaš kako oni kidaju ovo kad pevaju. Ivane, druga stvar, povedi računa šta pišeš po društvenim mrežama, jer ja sam glavni špijun svih društvenih mreža. Svaki put kad te ja kritikujem i kad se to objavi, postoji gomila ružnih komentara o meni, koje ti ne treba da lajkuješ. Ja sam ti dala da da bih ti ovo rekla kako možemo da budemo u dobrim odnosima. Bez obzira što si lajkovao ružne reči za mene, ja sam ti dala da, bio si grozan večeras. Sve što tvoj mentor ima, energija, ponašanje, ništa tebi nije preneo, bilo je katastrofa, ja samo častim večeras, jer sam dobar čovek ali inače ne zaslužuješ moj glas - rekla je Jelena.

- Bogu se zahvaljujem što nemam telefon i nisam na društvenim mrežama, pojma nemam ko me pljuje. Hvala ti Bože što sam glupa i ne znam da rukujem sa društvenim mrežama. Što se tebe sine tiče, ja poznajem i jednog i drugog pevača, oni baš tako legato pevaju. Sad je Halid Muslimović imao koncert, ovo koliko si se ti tu prošetao tokom pesme on nije za ceo koncert. Baš si otpevao onako kako Halid peva, da uživaš u tome. Što se tiče Seja, ništa ni on nije živahniji, ti si meni bio čvrst, tačan, sve u svemu nisi napredovao - rekla je Zorica.

- U pravu si Bosanac, svi što ste rekli slažem se, nije on bio loš, dopao mi se odabir pesama. Ja nemam vremena da pratim ni svoje komentare - navela je Viki.

- Bilo je puno komentara, ja sam išao po redu i lajkovao sve - pravdao se kandidat.

- Sledeći put kad me buše ti kaži: "Ona mi je dala da, ona je dobar čovek" - rekla je Jelena.

- Kad je naš kandidat, onda si vrlo rigorozna - rekao je Bosanac Viki.

Autor: R.L.