Ana Jokić zapalila scenu VRELIM PLESOM, žiri ipak bio PRESTROG: Ako ne propevaš, lampa se gasi za sva vremena!

Imaće novu šansu u baražu.

Ana Jokić naredna je takmičarka koja se predstavila pred žirijem i publikom i to pesmom Tee Tairović "Çok Güzel", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga, ona je otpevala i pesmu Seke Aleksić "Crno i zlatno". Bosanac i Desingerica su joj dali "Da", dok je od Viki i Zorice dobila negativan glas.

- Lutko, ti si prelepa, preslatka, veliki potencijal za scenu i za današnju muziku. Zapamtila sam te iz prvog kruga, ti si neko ko se zapamti u moru kandidata, ali nisi ništa pevački uradila. Da malo poradiš na pevanju. Zamisli na tvoju igru, ples, da budeš u intonaciji, makar to, pa posle gradiš neke druge zadatke. Ja mislim da će te produkcija pustiti, treba da ostaneš, obeležila si nastup, a po pevanju, ovo je realna slika - rekla je Viki.

- Sve bih se složila sa Viki, samo bih dodala, prva pesma koliko sam ja shvatila bi trebalo da bude sporija, koja će pokazati tvoje pevačke umeće. Međutim, ti si krenula sa pesmom koju verovatno i pevačica koja je izvodi peva na kraju, da ne bi izgubila snagu. Ništa te nisam razumela, a druga pesma, tvoje pevačko umeće u njoj je bilo ispod svakog kriterijuma za drugi krug. Bila si bolja u prvom krugu. Ja bih uživala da ti igraš ovako još jedno pola sata, ali da ćutiš - rekla je Zorica.

- Sve bih se složio sa Viki i sa Zoricom u reč, jer moje trubljenje da se treba prvo pevati pa onda dodavati očito da ima efekta. Ja ću prvi put biti grub, ima puno godina za ovakvo pevanje, neka ide onda na takmičenje zvezda za igranje. Sa tim pevanjem, jedna zvezda je prošla na jedvite jade i radi. Evo druga pesma, gde ste našli ovu matricu. Bila bi dobra da ste joj objasnili kako da peva. Dobila si "Da" sad i ugasila se lampa za sva vremena ako ne propevaš - rekao je Bosanac.

- Za današnju muziku ti bi mogla da imaš velike preglede, prva pesma mi se svidela uz to igranje, ne traži ne znam koje pevačke sposobnosti, ali druga pesma mi je bila baš kriminal, baš jezivo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.