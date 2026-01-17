Znam da imaš potencijal, šteta je... Andreas Marinović 'pao' na testu zbog jedne pesme: Pucao si u svoje koleno!

Potražiće svoju kartu za prolaz u baražu.

Naredni takmičar ove noći bio je Andreas Marinović, koji je za svoje prvo predstavljanje odabrao pesmu Jašara Ahmedovskog "Venčajte me sa njenom lepotom", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on se odlučio za pesmu Halida Bešlića "Crna ruža". On je dobio tri "Da", dok je samo od Jelene Karleuše dobio "Ne".

- Ovo je bilo mnogo lošije nego prošli krug, ne znam šta se desilo, stajling ti je mnogo bolji, scenski pokret, izbog prve pesme je bio pucanje u tvoja kolena, Viki zašto prva pesma, nije se sastavio u prvoj pesmi, zašto si mu dala kosku - pitala je Jelena.

- On je to želeo i on je onako baš jedan pravi narodnjak, voli taj tvrdi narodnjak. Na probama je bio bolji - rekla je Viki.

- Prva pesma je bila katastrofa, trebalo je da mu kažeš: "Hajde da ne rizikujemo", ovo je bilo puno lošije nego prvi krug, nije bio sigurno za četiri da. Ti imaš jedan plus u odnosu na druge kandidate, jer ti je čulo sluha mnogo izoštrenije, a bio si mnogo u falšu u prvoj pesmi. Nije ti bio dan, nisi bio dobar, tri da je veliki poklon. Od njega se očekuje da ne pravi ovakve greške - rekla je Jelena.

- Ja bih se složio sa Jelenom, greška je što nisi poslušao svog mentora, Viki je bolećiva prema svojim kandidatima, pa vam ispunjava želje, Prva pesma je veliki rasponski program, u strofi si se pogubio, bio si visok, mogao bih da licitiram gde je bilo čisto, bio je falš. Druga pesma, takve pesme trebate čak i da birate, mogla ti je dati nešto od Mitra Mirića, a ova te pesma koštala - rekao je Bosanac.

- Jelena je rekla već sve, dao sam da jer znam da ima potencijal, nije danas to odradio, ali znam šta može, šteta je da dam ne za takav vokal - rekao je Desingerica.

- Sve što su ti rekli i ja mislim, ali sam želela da te pohvalim, a ti si izgleda da si treći svet. Evo ti si sedeo na stolici, pevao si, nagradila sam tvoj stajling, ti večeras si tako igrački raspoložen, alal ti vera sine, guraj dalje - rekla je Zorica.

Autor: R.L.