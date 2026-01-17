ODUVAO SVE! Damiano Roi pobrao sve simpatije, pokazao KAKO SE TO RADI!

Svi su oduševljeni njegovim performansom.

Naredni takmičar koji se predstavio večeras bio je Damiano Roi. On je izveo pesmu Zdravka Čolića "Kao moja mati", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga, on je otpevao i čuvenu italijansku pesmu "Bella Ciao". On je dobio sva četiri glasa i direktno se plasirao u naredni krug. Zorica je prišla da mu čestita.

- Ovo je ludilo, lajv kabare - rekao je Desingerica.

- Ja sam ustala da vam čestitam, jer sam se pitala posle audicije šta ćete vi to da pevate a da nije ovo drugo. Ja nisam živa da vidim šta će biti u sledećem krugu, po meni ste vi Jelenin najveći favorit. On ovu scenu drži u prstima - rekla je Zorica.

- Ja sam se iznenadio, ja sam se još od audicije sam se svađao sa njima zbog svih tih stranih, kad je krenula prva pesma, ali drago mi je što si našao tu špageti pesmu drugu, pokida je, svaka čast bajo, šuriš, odličan odabir pesama, opet je to italijansko s*anje, ali gud šit, to je odlično s*anje, bitan je odabir toga, kabare, ovo je ludilo - rekao je Desingerica.

- Ti si mene oduševio, što mi se najviše dopalo, ti si u toj pesmi promenio nekoliko puta emociju, energiju i to jako dobro, glumački i pevački, a to ne može svako - rekla je Viki.

- Bravo, bravo, bravo, bravisimo - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.