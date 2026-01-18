Došlo mi je da te gađam patikom! Desingerica izgoreo zbog Antonia, rešio da mu sve saspe: Kao da duguješ pare na kamatu!

Morao je da mu otvori oči.

Antonio Tasevski bio je sledeći kandidat koji je ovoga puta izveo pesmu Saše Kovačevića "Ruka za spas", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje Antonio je odabrao numeru Dina Merlina "Bosnom behar probeharao". On je dobio dve "Ne" od Desingerice i Zorice, dok su ga Viki i Bosanac podržali pozitivnim glasom.

- Ja mislim da ti ovo možeš mnogo bolje, mnogo si mi nezainteresovan bio, došlo mi je da te gađam patikom, kunem ti se bajo. Štipkaš tu, da l' te trema jede, šta se dešava, kao da ne uživaš u tome što radiš, to mene nervira. A nekako osećam da možeš jače. Izgleda kao da duguješ pare na kamatu, kao rok mi je sutra, bajo. Tako izgledaš, fali mi da uživaš u toj muzici, da si srećan, nisi bio ubedljiv - rekao je Desingerica.

- Meni je to bilo za tri "Da", imaš lepu bolju, imaš dobar izraz, moraš više da otvaraš usta, kad bi više otvarao usta, bio bi uverljiviji i nedostaje ti energija, kao da nisi jeo, kao da je neko isisao energiju iz tebe. U drugoj pesmi dikcija nije bila kako treba. Da si pružio malo više nergije, bilo bi više glasova. Ti si dobar kandidat, ali malo više daj želje, motivacije, žara, a ti znaš da pevaš - rekla je Viki.

- Ja se uopšte ne slažem sa ovim objašnjenjima, paušalnim. Da li ima proizvodnje energije ili nema. Izbor pesme je loš, prva pesma je spakovana za neku sedeljku, ja sam se fino osećao, ti si mene razgalio. U drugoj pesmi, šta ima tu, ako gledamo afinitet ka nekoj muzici, ti si tačno pevao, nisi pevao falš. Ja sam ti dao "Da" meni je bilo dobro, tekst izgovoren, razumljiv, sasvim je bilo okej, nemam za šta da se uhvatim pa da kažem ovde si bio falš, ovde si ispao iz inronacije - rekao je Bosanac.

- Moraš da manipulišeš emocijama ljudi, ovo nije škola za note, moraš da dođeš i da budeš sila, da te ljudi gledaju, da budeš ikona za njih. Ovo su "Pinkove zvezde" nije "Pinkova muzička školica - Note" - rekao je Desingerica.

- Mene interesuje zašto ti Bosanac imaš potrebu, da bi sebe opravdao, da kažeš da ovi ovamo nešto rade paušalno, amaterski - rekla je Zorica.

Autor: R.L.