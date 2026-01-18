Miodrag Đokić oduševio sve u studiju, prošao direktno u TREĆI KRUG, Jelena mu poručila: Podsećaš me na Elvisa Prislija!

Odmah je dobio sva četiri "Da".

Sledeći takmičar koji je izašao pred publiku i stručni žiri bio je Miodrag Đokić, koji je ovoga puta otpevao pesmu Halida Bešlića "Okuj me care", njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga Miodrag je izveo numeru Ljube Aličića "Bogovi zemljom hode". Miodrag je pobrao sve simpatije publike i žirija i dobio sva četiri "Da",

- Jao gledam te sad, stasao momak, imao si deset, koliko 14 godina kad si se takmičio. Onda si toliko bio... A sad je to toliko nonšalantno, svestan svog kvaliteta, svoje emocije, čestitam sine, svaka čast - rekla je Zorica.

- Druga pesma je bila super, a prva pesma, nemoj Bešlića puno preslađivati, bolje se drži toga što ti leži, stvarno si fantastičan bio u drugoj, ali u prvoj pesmi... Samo sam rekao, može i tako, a može i da ne dobije glas. Ocenjujem tonove i način izvođenja, sa ukrasima, rekao sam nemoj da preslađuješ, može ovako u četiri ujutru, kad neko nastupa - rekao je Bosanac.

- Večeras je stvarno bilo predivno. Je l' znaš ko je Elvis Prisli? Ti neverovatno na momente imaš sličnu gestikulaciju, čak i boju glasa, i sa licem radiš nešto kao Elvis Prisli, gestikulacijom i na momente bojom, pogotovo u visokim tonovima. Imaš nešto što podseća na njega - rekla je Jelena.

- Elvise, samo napred, bio si dobar - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.