Miodrag Đokić oduševio sve u studiju, prošao direktno u TREĆI KRUG, Jelena mu poručila: Podsećaš me na Elvisa Prislija!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah je dobio sva četiri "Da".

Sledeći takmičar koji je izašao pred publiku i stručni žiri bio je Miodrag Đokić, koji je ovoga puta otpevao pesmu Halida Bešlića "Okuj me care", njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Miodrag je izveo numeru Ljube Aličića "Bogovi zemljom hode". Miodrag je pobrao sve simpatije publike i žirija i dobio sva četiri "Da",

- Jao gledam te sad, stasao momak, imao si deset, koliko 14 godina kad si se takmičio. Onda si toliko bio... A sad je to toliko nonšalantno, svestan svog kvaliteta, svoje emocije, čestitam sine, svaka čast - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Druga pesma je bila super, a prva pesma, nemoj Bešlića puno preslađivati, bolje se drži toga što ti leži, stvarno si fantastičan bio u drugoj, ali u prvoj pesmi... Samo sam rekao, može i tako, a može i da ne dobije glas. Ocenjujem tonove i način izvođenja, sa ukrasima, rekao sam nemoj da preslađuješ, može ovako u četiri ujutru, kad neko nastupa - rekao je Bosanac.

- Večeras je stvarno bilo predivno. Je l' znaš ko je Elvis Prisli? Ti neverovatno na momente imaš sličnu gestikulaciju, čak i boju glasa, i sa licem radiš nešto kao Elvis Prisli, gestikulacijom i na momente bojom, pogotovo u visokim tonovima. Imaš nešto što podseća na njega - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Elvise, samo napred, bio si dobar - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

